Bivša učesnica rijalitija "Elite" Slađa Poršelina otkrila je da zarađuje pravo bogatstvo prodajom fotografija i dopisivanjem sa fanovima na sajtu za odrasle.

Nakon što je napustila rijaliti, Slađa se podvrgla estetskoj korekciji, a potom je na svom profilu objavila fotografiju na kojoj je pozirala cela u zavojima.

Nakon oporavka, posvetila se fotografisanju i prodaji provokativnih fotografija, a u razgovoru za Red televiziju otkrila je da mesečno može da zaradi i do 20.000 evra.

- Ono što je Stanija dobila, tih 20.000 evra, ja mogu da zaradim mesečno. Pa odakle mi sve ono što imam? Nisam sponzoruša, materijalista sam, volim da radim. U rijalitiju sam bila tri godine, sada se slikam, putujem, slikam se - i ljudi to plaćaju - rekla je Slađa, dodajući:

- Dopisivanje sa mnom košta. Kod mene sve košta. Plati pa se klati. Neka uđu i pogledaju šta tamo imam.

"Stanija je ispala glupa"

Podsetimo, Poršelina se nedavno osvrnula i na ljubavni trougao - Stanija, Maja, Asmin, te istakla da je iznenađena Majinom odlukom da odbije Amina, ali i Stanijinim izborom partnera.

- Asmin ne bi ostavio Staniju zbog Mine, ali bi je ostavio zbog Maje. Iznenadila sam se što neće da skine dečka Staniji. Asmin voli te popularne devojke. Stanija je ispala glupa što je bila sa Asminom. Moram da budem realna, Maji se sada vozi priča sa Lukom jer zna da tako povređuje Aneli - rekla je Slađa za Pink.rs.

