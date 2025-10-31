Slušaj vest

Rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica tražio je od Drveta mudrosti da mu u nedelju pomogne oko organizacije, jer planira da zaprosi Teodoru Delić.

Ljubav Bebice i Teodore započela je u rijalitiju, a on simbolično želi da baš na tom mestu pita Delićevu da se uda za njega. Još prošle nedelje je od produkcije tražio prsten, a sada je do detalja isplanirao kako će sve obaviti.

Veridba u nedelju

- Nenade, mislim da bi bolje bilo da se veridba održi u nedelju uveče jer Teodora tada sigurno neće očekivati - reklo je Drvo.

- Može super - rekao je Bebica.

Macanović je napravio i spisak ljudi koje planira da pozove kako bi uveličali ovaj veliki dan za njega i Teodoru.

- Kačavenda, Asmin, Dača, Anđelo, Mina, Maja, Vanja i Bora Santana. Oni su uz nas i mislim da nisu uticali loše na našu vezu - istakao je Bebica.

''Da li želiš da budeš uz mene do kraja života?"

On je opisao kako je zamislio da zaprosi svoju dragu:

- Zamislio sam neki vatromet i prsten, pa ću da je pitam: ''Da li želiš da budeš uz mene do kraja života?''. Ona verovatno ne misli niti pomišlja da bi ovak nešto moglo da se dogodi. Teodora sada očekuje nekog psa i ne očekuje da bi mogao da bude ovako neki veliki korak u našoj vezi.

