OPA! USKORO SLEDI VERIDBA U ELITI! Sprema se veliko slavlje: Učesnica ne zna ništa o tome!
Rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica tražio je od Drveta mudrosti da mu u nedelju pomogne oko organizacije, jer planira da zaprosi Teodoru Delić.
Ljubav Bebice i Teodore započela je u rijalitiju, a on simbolično želi da baš na tom mestu pita Delićevu da se uda za njega. Još prošle nedelje je od produkcije tražio prsten, a sada je do detalja isplanirao kako će sve obaviti.
Veridba u nedelju
- Nenade, mislim da bi bolje bilo da se veridba održi u nedelju uveče jer Teodora tada sigurno neće očekivati - reklo je Drvo.
- Može super - rekao je Bebica.
Macanović je napravio i spisak ljudi koje planira da pozove kako bi uveličali ovaj veliki dan za njega i Teodoru.
- Kačavenda, Asmin, Dača, Anđelo, Mina, Maja, Vanja i Bora Santana. Oni su uz nas i mislim da nisu uticali loše na našu vezu - istakao je Bebica.
''Da li želiš da budeš uz mene do kraja života?"
On je opisao kako je zamislio da zaprosi svoju dragu:
- Zamislio sam neki vatromet i prsten, pa ću da je pitam: ''Da li želiš da budeš uz mene do kraja života?''. Ona verovatno ne misli niti pomišlja da bi ovak nešto moglo da se dogodi. Teodora sada očekuje nekog psa i ne očekuje da bi mogao da bude ovako neki veliki korak u našoj vezi.
