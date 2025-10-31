Slušaj vest

Rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica tražio je od Drveta mudrosti da mu u nedelju pomogne oko organizacije, jer planira da zaprosi Teodoru Delić.

Ljubav Bebice i Teodore započela je u rijalitiju, a on simbolično želi da baš na tom mestu pita Delićevu da se uda za njega. Još prošle nedelje je od produkcije tražio prsten, a sada je do detalja isplanirao kako će sve obaviti.

Veridba u nedelju

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

- Nenade, mislim da bi bolje bilo da se veridba održi u nedelju uveče jer Teodora tada sigurno neće očekivati - reklo je Drvo.

- Može super - rekao je Bebica.

Macanović je napravio i spisak ljudi koje planira da pozove kako bi uveličali ovaj veliki dan za njega i Teodoru.

- Kačavenda, Asmin, Dača, Anđelo, Mina, Maja, Vanja i Bora Santana. Oni su uz nas i mislim da nisu uticali loše na našu vezu - istakao je Bebica.

''Da li želiš da budeš uz mene do kraja života?"

Rijaliti učesnica Teodora Delić, privukla je veliku pažnju gledalaca, prvo zbog kontroverze vezane za odnos sa bivšim dečkom Miljane Kulić, Bebicom. Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen Instagram, Printskrin/Instagram

On je opisao kako je zamislio da zaprosi svoju dragu:

- Zamislio sam neki vatromet i prsten, pa ću da je pitam: ''Da li želiš da budeš uz mene do kraja života?''. Ona verovatno ne misli niti pomišlja da bi ovak nešto moglo da se dogodi. Teodora sada očekuje nekog psa i ne očekuje da bi mogao da bude ovako neki veliki korak u našoj vezi.

Ne propustiteStarsŠOK ODLUKA VELIKOG ŠEFA! Jedan od najvećih rijaliti igrača napustio Elitu, svi u apsolutnom šoku
Svi udarili na Vanju u Eliti
Rijaliti"ZA NJEGA JE IKONA, UGLEDNA LIČNOST, A ON JE NIŠTA" Hasan Dudić besan, sin mu se svađa u Eliti, a on otkrio šta misli o rijaliti učesnicima: Sačuvaj Bože!
34256.jpg
StarsBEBICA MESECIMA IMA PROBLEM SA STOMAKOM! Morali da mu odrade ovu intervenciju, kad čujete o čemu je reč frapiraćete se
WhatsApp Image 2025-07-20 at 12.29.09 AM.jpeg
RijalitiBEBICI STIGAO PAKET NA KUĆNU ADRESU Teodora i Nenad van sebe: Frapirali se kada su videli šta im je od nepoznatih ljudi stiglo na prag (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-20 at 12.29.09 AM.jpeg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP559 Izvor: kurir tv