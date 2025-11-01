Slušaj vest

Borko Radivojević, napravio je pometnju gostujući u podkastu kod Pavla Dejanića "Zmajkast". Harmonikaš je izneo ozbiljne otužbe najpre na račun Miše Mijatovića, a potom i na Zorana Đorđevića, poznatijeg kao Sanduče.

- Bio sam u žiriju nekoliko puta i doživeo sam da starije kolege koji su bili sa mnom u žiriju, konkretno Novica Nikolić Patalo, Meneka, Zoran Sanduče, neki Vojkan urade nešto. Šta se dešava? Ja sam im trebao da bi privukao klince da dođu da se takmiče. Po kom principu glasamo? Ja dam šesticu, a oni svi dali desetke. Ja dam desetku, oni daju sedmice. Ukapiram šta se tu dešava, ali kasno. Oni čak i ne beže od toga.

Izneo detalje

1/5 Vidi galeriju Borko Radivojević bez dlake na jeziku Foto: Nemanja Nikolić

Žetoko

Znači namešteno- konstatovao je domaćin Pavle Dejanić.

- Namešteno, naravno- potvrdio je Borko.

Muzičar je potom objasnio:

- Tu su bili komentari da mladi takmičari imaju vremena. Kakve veze ima što je prvi put došao, ako svira najbolje treba da pobedi. Jako bitna stvar na proglašenje uveče, svi članovi žirija otišli kojekude, a ja ostao sam. Roditelji krenuli na mene. Sva sreća imao sam sve ispisane ocene. Sledeće godine ja postavim uslov da odaberem žiri. Pozovem harmonikaše koji su trenutno popularni. Opet je bio Zoran Đorđević Sanduče. Kad smo tu krenuli da glasamo, mi damo desetke on šesticu. Ja mu skrenem pažnju da nam se mnogo razilaze mišljenja. On u jednom trenutku vadi svesku i kaže"Pogledaj, ja sam za svaku numeru ispisao analizu". Mislio je da će time da me fascinira. Rekao su mu da dok je on pisao te pasuse, kad je slušao šta deca sviraju- objasnio je Borko.

1/4 Vidi galeriju Zoran Đorđević Sanduče uzvraća udarac Foto: Privatna arhiva, Zoran Đorđević Sanduče

Tvrdi da ima dokaze za sve

Tim povodom oglasio se i umetnik Sanduče. On je želeo da iznese svoju stranu priče.

- Prijatelji su mi poslali snimak na kojem se jasno čuje šta je Borko govorio. To što je rekao nije istina. Na stranu to šta je pričao o Miši Mijatoviću. Sa njim nisam u dobrom odnosu, ali da je i on pametan trebao bi da ga tuži. Sve što je pričao nema veze sa istinom niti ima dokaze za svoje reči. To takmičenje, odnosno, predkvalifikacije za takmičenje u Sokobanji nije izgledalo ni blizu kako je to Radivojević opisao. Ispalo je da mi dajemo jedne ocene, a on kao druge. Dakle, u kontekstu koji on predstavlja ispada da mi radimo suprotno istini i pravdi, a on je tačan i pravedan. Namera mu je bila da nas članove žirija koji smo bili predstavi na loš način, a da sebe uzvisi u pravom svetlu. Za izgovorene reči javno ću da ga tužim, kao i Dejanića koji je konstatovao ono što je Borko želeo da istakne. To takmičenje je bilo regularno i svi su imali mogućnost da dođu da se takmiče. Interesantno je bilo i to da su mi 2023. godine naprasno, petnaest dana pred takmičenje otkazali učešće kao članu žirija-kaže Sanduče.

Šok i neverica

On je veoma pogođen Borkovim rečima:

- S obzirom na to da sam odgovoran i prema sebi i prema drugima, ja sam se pojavio jer sam po službenoj dužnosti poslat kao član žirija i kao supervizor. Borku je to možda smetalo,pa je iznosio tvrdenje kako sam ja pisao analizu za svaku numeru koje su takmičari odsvirali. Znate kako se kaže "Pametan piše, a glup pamti".U cilju sebe da uzdigne i da se predstavi poštenim, nas je želeo da pokaže kao umetnicima koji nešto muljaju. Indirektno to što on priča znači da smo mi uzeli pare. Pošteno da vam kažem ja u svojoj dugogodišnjoj karijeri nemam mrlju. Nikada nikoga nisam prevario, niti oštetio za tezgu ili nastup, a kamo li nekome da sam uzeo novac, ukrao ili radio nedozvoljene radnje. Sva sreća za sve što vam govorim postoje dokazi.Nisu mi jasni motivi jer Borko i ja nikada nismo bili konkurencija-zaključuje on.