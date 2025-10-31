Slušaj vest

Era Ojdanić sebe smatra najvećim ženskarošem i zavodnikom na estradi na koga se žene lepe, ali očigledno i pokoji muškarac.

Folker je nedavno javno pričao o istopolnim odnosima, te otkrio da nije fan istih.

"Više mi se sviđa s ženama"

Ipak, priznao je da je imao prilike da se oproba u njima.

Era Ojdanić na Šabačkom vašaru Foto: Kurir

- Okusio sam i intimne odnose sa muškarcima, ali više mi se sviđa sa ženama - rekao je Era svojevremeno za domaće medije.

Ljubi 43 godine mlađu devojku

Podsetimo, Era Ojdanić šokirao je javnost kada je uplovio u vezu sa 43 godine mlađom devojkom, a on priznaje da mu razlika u godinama ne prestavlja nikakav problem.

Svojevremeno je govorio o glumcu Lazaru Ristovskom koji je u vezi sa 39 godina mlađom Anicom.

- Čitao sam o Lazi i njegovoj devojci, portali su brujali o tome! Nemam ništa protiv, mogu samo ovakve stvari da podržim. On i ja smo kao braća, jurimo 50 godina mlađe žene! Prave smo konjine u punoj snazi, ali u tome nema ništa loše! Tretiramo žene kao malo vode na dlanu, tako da s nama nikad nema problema. Mladi klinci treba samo da uče od nas - rekao je pevač za domaće medije.

Oženio se u tinejdžersko doba

Era Ojdanić zaveo 43 godine mlađu devojku Foto: Kurir Televizija, Printscreen TV Pink

Inače Era se oženio kada je imao 19 godina, ali nikad nije odrastao. Brigu o njemu nastavila je njegova, sada već pokojna supruga koja je vodila motel, odgajala decu, svirala i kuvala dok je on putovao i imao razne avanture sa ženama.

Pevač narodne muzike to nikad nije zaboravio svojoj prvoj supruzi za koju je često govorio da je to najbolja žena na svetu.

