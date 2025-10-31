Slušaj vest

Pevačica Sara Reljić nedavno je govorila o tome da je saznala da ju je dečko prevario i to sa muškarcem.

Sara je objasnila da je najpre saznala da ju je dečko prevario sa drugom devojkom, što je podnela teško, ali ju je dotuklo saznanje da je bio i sa muškarcem.

1/5 Vidi galeriju Sara Reljić jednom prilikom je izašla u javnost i otkrila detalje o odnosu sa bivšim partnerom, koji su prilično iznenadii javnost Foto: Kurir Televizija, Kurir/M.K., Printscreen Pink

- Meni je posle toga, posle skoro godinu dana, došao jedan čovek koji mi je bio sunce u svemu tome. Ja sam se, inače, pitala šta se tu dešava, zašto nije zainteresovan... (smeh) Prijatelj mi je rekao da misli da je on u drugom timu. Onda sam vratila film, videla sam poruke njegove od druga... Bio je ozaren kad je bio sa njim.Kad sam saznala da me je prevario sa muškarcem bilo mi je 10 puta gore nego da me je prevario sa ženom. Vrlo brzo se klupko odmotalo, sve se posle saznalo. Lečila sam svoje rane dugo - rekla je ona nedavno.

Inače, Sara je o ovom iskustvu i ranije govorila i tada je otkrila da je bivši momak o kojem govori javna ličnost.

Doživela neprijatnost na nastupu

Podsetimo, Sara je nedavno otkrila blam koji joj se dogodio na jednom nastupu.

- Pevam ja i lik iz publike mi pokazuje na grudi. Ja mu kažem: "Sram te bilo", on nastavlja, ja mu na mikrofon viknem: "Jesi realan, sram te bilo!" - rekla je Sara u emisiji "Amidži šou" i dodala:

- On meni prilazi i kaže: "Ispala ti s**a". On je čovek meni hteo da pomogne, a ja sam pola sata pevala tako sa tom ispadnutom... atrakcijom, ali Bože moj. Hvala Bogu nije bilo nikog da snimi. Ne znam kako se to desilo.

Kurir.rs/Blic

Sara Reljić dečka uhvatila u prevari, otkrila sve detalje: