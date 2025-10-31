Slušaj vest

Bivša takmičarka "Zvezde Granda", ali i finalistkinja "Pesme za Evroviziju" Aleksandra Caka Ivanov osvojila je publiku svojim glasom, a ono što javnost ne zna je da je diplomirala na jednom od najtežih fakulteta u zemlji.

Naime, Aleksandra može davati i pravne savete! Iza njenog osmeha, kako su je opisali, stoji oštra logika pravnice, iako je na sceni energetska bomba, te joj je žiri govorio da je rođena za scenu.

Dok se mnoge javne ličnosti bore za svoje mesto na estradnom nebu, Caka izgleda ima plan B koji malo ko očekuje – advokatska kancelarija umesto mikrofona.

Caka na Pesmi za Evroviziju

Caka je nastupala na poslednjoj „Pesmi za Evroviziju“. Ona je izvela duet sa kolegom Milanom Nikolićem pod nazivom „Storia Del Amor“.

Oni su došli do finala, ali je pobedu odneo Princ od Vranje.

Ipak, ona jepokazala je da ne igra na sigurno i da voli da rizikuje – i to joj se, očigledno, isplatilo.

Kurir.rs