Grand produkcija je izdala zvanično saopštenje u kojem je najavila da se emisija "Zvezda Granda" neće emitovati u subotu, 1. novembra, kao što je planirano, u redovnom terminu.

Kako navode iz produkcije, novi termin emisije još nije poznat.

- Povodom odluke Vlade Republike Srbije da 1. novembar proglasi Danom žalosti zbog tragičnog događaja i pada nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine, Grand produkcija obaveštava javnost da se emitovanje emisije "Zvezde Granda", planirano za taj dan, odlaže i biće emitovano u novom terminu o kojem će publika biti blagovremeno obaveštena - naveli su iz produkcije.

Podsetimo, brat pevačice Nadice Ademov, Bubi Ademov (21) zakoračio je na veliku scenu "Zvezda Granda".

Bubi se predstavio pesmama "Mogu dalje sam" i "Moja malena", za čije je interpretacije dobio maksimalan broj glasova žirija, uključujući i osmi glas produkcije.

Pre nego što je žiri dao svoj sud, u studio je iz sobe emocija uključena Nadica, koja mu je podrška i koja nije krila koliko je ponosna na mlađeg brata.

Svetlana Ceca Ražnatović oduševila se njegovom izvedbom.

- Čime vas bre hrane kad ovako pevate? Nešto piju. Sestra veze kako peva, evo sad brat ubija kako peva, odlično - oduševljeno je prokomentarisala Ceca, a komplimente su stigli i od Snežane.

- Šta mogu da kažem nego da niste svesni kada gledamo vas mlade koji tako znate da pevate... Bio si izvanredan - dodala je Đurišićka.

