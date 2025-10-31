Slušaj vest

Sara Stojanović i Sale Lux razgovarali su u pušionici o njenoj trudnoći, a ona se ovog puta nije bunila, već je istakla da bi volela da ostane u drugom stanju.

- Je l' ti voliš što sam ovako pozitivna? - upitala ju je Sara.

- Da, ajde dođi da ti ljubim stomačić - istakao je Sale.

- Mnogo mi ti nešto ljubiš stomačić, možda i bude ko zna. Što da ne? Volela bih - govorila je Stojanovićeva uzbuđeno.

Marinković je otkačio

Sara je nedavno pola emisije preplakala i molila Ivana za još jednu šansu, ali Marinković nije odustajao.

- Mnogo sam iskrena, znaš koliko sam se ja njemu obradovala. Kakav Anđelo te spopao? Da li znaš koliko sam mislila o njemu i Jakšićku sam smarala i pustila sam njegovu emisiju da gledam. Ja sam mnogo iskrena - jecala je Sara.

- Baš si bila iskrena - dodao je Ivan.

- Ja sam shvatila da ne mogu, ne glumim i stvarno nisam takva - nastavila je ona.

