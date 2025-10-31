Slušaj vest

Rijaliti učesnica Maja Marinković je danas u Beloj kući rekla kako je ona svom psu davala slatkiše i energetska pića, što je izazvalo muk među takmičarima.

Nakon što su se poljubili Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš sve više vremena provode zajedno, što je bio slučaj i sada.

Naime, njih dvoje su sedeli u dvorištu Bele kuće, a onda im se pridružilo još nekoliko cimera. U jednom trenutko Maja je videla psa od Bore Santane i setila se svog kučeta kog je ostavila ocu na čuvanje.

"Mnogo sam popustljiva, dajem Leu slatkiše"

- Takijev Leo je mnogo sladak, kao Foksi - rekla je Maja.

- Takijev Leo je l'? - upitao je Janjuš.

- Takijev jer sam ja ovde godinama i Taki ga čuva - rekla je Maja.

- Pa normalno - rekao je Janjuš.

- Ja sam mnogo popustljiva, dajem mu i slatkiše i sve. Jednom sam mu dala energetsko piće - rekla je Maja kroz osmeh, a Janjuš je zanemeo zbog njene izjave.

Aleksandra Subotić

