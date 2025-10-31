Slušaj vest

Pevač Milan Dinčić Dinča aktivan je na estradnoj sceni ali je i pokrenuo biznis sa suprugom Jelenom.

Par je odlučio da otvori predškolsku ustanovu, poput vrtića te su se posvetili tome.

- Imamo privatnu predškolsku ustanovu, kao vrtić. Supruga i ja smo pre dve godine to pokrenuli i potražnja je velika. Supruga je direktor i koosnivač, ja sam tu domar - sa osmehom je rekao.

Milanova supruga Jelena Dinčić otkrila je u jednom razgovoru kako su se njih dvoje odlučili da otvore vrtić.

- Kako smo postali roditelji i kako smo kafiće zamenili za igraonice i parkove i počeli da se družimo samo sa ljudima koji imaju decu, primetili smo da nam kod nekih drugih vrtića smeta i cena ali i način usluge. Onda smo prosto rekli zašto ne bismo mi otvorili mesto na kojem će da bude sve onako kako mi želimo. Tu mislim i na finansije ali i na neke školice i druge aktivnosti. Prijatelji su nas podržali u tome s obzirom da znaju koliko dobro čuvamo decu i tako je sve počelo. Dali su nam vetar u leđa jer od samog starta imamo mnogo upisane dece - rekla je za Grand Jelena koja je inače vaspitač po struci.

Dinča se ne viđa često u javnosti niti voli da se eksponira a sada je progovorio o svom takmičenju u Zvezdama Granda pre više od deceniju. pevač je otkjrio koliko mu je sve to bilo stresno.

- Na mene jeste jer ja sam u celu priču ušao dok sam radio kao konobar po svadbama... Što je opet kao javni posao, služite tu goste... Takmičenje je bilo mnogo gledano, bili smo popularni mnogo, imali smo nekad i dva koncerta u danu, što sam ja teško podneo, imao sam i neke tahikardije, pa je morala da dolazi i Hitna pomoć zbog mene u emisiju. U jednom momentu sam imao pritisak 150 sa 100, za malo da se srušim... Teško sam to sve podnosio jer sam bio stidljive prirode.

