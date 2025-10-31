Slušaj vest

Ana Nikolić večeras je doputovala iz Dubaija na beogradski aerodrom, u pratnji obezbeđenja, samo dan nakon burnog sukoba sa svojim partnerom i saradnikom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

Rale je prethodne večeri viđen u Srbiji, vidno neraspoložen, nakon što je Ana javno iznela teške optužbe na njegov račun. Pevačica je tvrdila da ju je ostavio u Dubaiju bez novca i kartica, te priznala da je zbog cele situacije morala da uzima lekove za smirenje.

1/8 Vidi galeriju Ana Nikolić na beogradskom aerodromu, vratila se iz Dubaija Foto: Kurir

Ekipa Kurira večeras je zabeležila trenutak Aninog povratka u Beograd, pevačica je izgledala umorno i zamišljeno, dok je lice skrivala iza tamnih naočara i kapuljače.

- Napraviću jednu konferenciju u udruženju novinara - rekla nam je Ana, a na pitanje Kurira da li je bila maltretirana u poslednja dva dana, Ana je kratko rekla: “Pričaćemo!”

Detaljnije u prilogu.

Ana Nikolić Izvor: Kurir

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su rešili nesuglasice Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić Nenad Kostić Instagram, Pritnscreen/Instagram

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.

Evo zašto je Rale došao bez Ane u Beograd

Iako su Ana i Rale planirali da se zajedno vrate za Beograd, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a Rale je stigao sinoć u Beograd bez nje.

1/15 Vidi galeriju Goran Ratković Rale došao iz Dubaija u Srbiju Foto: Kurir

Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek

