ANA NIKOLIĆ STIGLA U BEOGRAD NAKON SKANDALA S RALETOM! Pevačica umorna i zamišljena: Kapuljača preko glave, a lice krije... (FOTO/VIDEO)
Ana Nikolić večeras je doputovala iz Dubaija na beogradski aerodrom, u pratnji obezbeđenja, samo dan nakon burnog sukoba sa svojim partnerom i saradnikom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.
Rale je prethodne večeri viđen u Srbiji, vidno neraspoložen, nakon što je Ana javno iznela teške optužbe na njegov račun. Pevačica je tvrdila da ju je ostavio u Dubaiju bez novca i kartica, te priznala da je zbog cele situacije morala da uzima lekove za smirenje.
Ekipa Kurira večeras je zabeležila trenutak Aninog povratka u Beograd, pevačica je izgledala umorno i zamišljeno, dok je lice skrivala iza tamnih naočara i kapuljače.
- Napraviću jednu konferenciju u udruženju novinara - rekla nam je Ana, a na pitanje Kurira da li je bila maltretirana u poslednja dva dana, Ana je kratko rekla: “Pričaćemo!”
Razlog drame u hotelu
Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.
Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.
Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.
Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.
Evo zašto je Rale došao bez Ane u Beograd
Iako su Ana i Rale planirali da se zajedno vrate za Beograd, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a Rale je stigao sinoć u Beograd bez nje.
Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:
„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek
