Pevačica Ivana Selakov pretrnula je od straha kada ju je na parkingu napao nepoznati muškarac.

Iako važi sa kulturnu i smirenu osobu, Ivana Selakov u saobraćaju često izgubi živce.

"Napao me čovek bez ikakvog razloga"

U emisiji ''Bunker'' pevačica je otkrila zbog čega ju je pre nekoliko dana na parkingu napao nepoznati muškarac.

- Nervni slom doživljavam u saobraćaju. Neki dan umalo da bude tuča, majke mi, napade me čovek bez ikakvog razloga. Nisam ga dirala, nisam ga pogledala, čovek me napade, hteo je da se tuče sa mnom zbog nekog parking mesta, a bila sam potpuno u pravu - tvrdi Ivana Selakov.

"Upoznali smo se preko fejsbuka"

Popularna pevačica Ivana Selakov već godinama uživa u srećnom braku sa suprugom Peđom Mirkovićem, a svojevremeno je otkrila da su se upoznali upoznali preko Fejsbuka.

- Upoznali smo se preko Fejsbuka, 2008. godine. Dobila sam podršku od Peđe, zaintrigirala me je njegova profilna slika. Mesecima smo se dopisivali. Kada smo se upoznali uživo, do dana današnjeg smo zajedno. Sve funkcioniše kako treba. Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno – ispričala je nedavno Ivana.

