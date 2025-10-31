Slušaj vest

Majka naše najpoznatije starlete, Slavica Dobrojević, i u 63. godini izgleda fantastično i prkosi godinama svojom pojavom.

Ovoga puta, Slavica je zablistala u atraktivnoj teksas kombinaciji od glave do pete, pokazavši zavidnu figuru i mladalački duh. Na sebi je imala uske farmerke i kratku teksas jaknu, dok je lice sakrila iza modernih naočara za sunce.

Foto: Printscreen

Tokom opuštene šetnje prirodom, sve oči bile su uprte u nju, a komentari o tome koliko sjajno izgleda ne prestaju da se nižu.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printsceen/Pink

Njene slike u kupaćem zapalile internet

Da krv nije voda govori činjenica da je mama Slavica postala prava senzacija otkako je otvorila nalog na Instagramu, a mnogi su ostali u šoku kada su videli kako Stanijina majka Slavica izgleda.

Na njenom profilu na pomenutoj društvenoj mreži pretežno se nalaze fotke sa ćerkom i sinom, ali i nekoliko onih na kojima je pokazala i kako ona ume da uživa.Stanijina majka može se pohvaliti izvajanim telom i sjajnom figurom, a to je i dokazala kada je objavila fotografije u kupaćem kostimu i tom prilikom pokazala zgodno telo.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: