Slušaj vest

Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan, danas slavi 33. rođendan.

Tim povodom, njegova supruga Bojana podelila je na Instagramu intimnu fotografiju iz njihove spavaće sobe, na kojoj Mirko pozira bez majice, dok ona pozira u mini haljini i sa napućenim usnama. Uz fotografiju je kratko dodala:

- Srećan rođendan.

Foto: Printscreen

Povukao se iz medija

Iako je nekada bio u žiži javnosti, Mirko se poslednjih godina prilično povukao iz medija i fokusirao na porodicu. Sa Bojanom imaju dvojicu sinova, Zorana i Vukana, a porodični život vodi u miru i privatnosti.

1/5 Vidi galeriju Mirko Šijan i Bojana Rodić Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Vila Goce Božinovske

Pevačica Goca Božinovska živi sa porodicom u prostranoj vili u Surčinu, gde zajedno uživaju u svakodnevnim trenucima i porodičnim druženjima. Procena vrednosti njihove kuće iznosi oko 700.000 evra, što dodatno oslikava miran i udoban život koji je pevačica uspela da stvori za svoju porodicu.

Goca je jednom prilikom otkrila koliko joj je dom u Surčinu važan:

1/15 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen, FOTO KURIR

- Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: ‘U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci.’ E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo.

Porodična idila u domu Božinovskih pokazuje koliko pevačica ceni stabilnost i toplinu doma, u kojem su uspomene, ljubav i svakodnevni život sa decom i unucima na prvom mestu. Mirkov rođendan tako je bio prilika za slavlje u intimnoj porodičnoj atmosferi, daleko od reflektora, ali ispunjen ljubavlju i pažnjom članova porodice.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: