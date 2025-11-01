ASMIN NASTAVLJA DA SE BLAMIRA! Evo šta je sada izjavio o Staniji, kamera sve snimila
Asmin Durdžić razgovarao je sa svojim cimerkama o vezi Aneli i Luke, te je ubrzo progovorio o svojoj devojci, Staniji Dobrojević i nastavio da se blamira tvrdeći da je nikada ne bi prevario iako već nedeljama gledaoci prate njegove tajne poruke i poglede upućene Maji Marinković.
- Evo Asmin, mogao je da bude sa njih deset, ali ima poštovanje prema Staniji - rekla je Rada.
- Bukvalno - rekao je Asmin.
- I da je najgori, meni je najbolji. Neću ja njega da blatim pred 50 ljudi. To su osnovne stvari - rekla je Rada.
- Ja mogu da kažem da je pritisak i zatvoren prostor za Staniju - rekao je Asmin.
- Nijedna ne vredi - rekla je Aleksandra.
- Ni napolju, ni ovde, dok me poštuje - rekao je Asmin.
