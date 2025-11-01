Slušaj vest

Ceca Ražnatović sinoć je imala koncert u Severnoj Makedoniji koji je bio obeležen neplaniranim incidentom.

Naime, tokom nastupa, pevačica je greškom ogrnula bugarsku zastavu, što je izazvalo burnu reakciju publike.

Iako je očigledno bila nepromišljena, a ne zlonamerna, ova situacija je izazvala nezadovoljstvo među prisutnim Makedoncima, koji su počeli da joj zvižde i negoduju.

Ceca ogrnula bugarsku zastavu Foto: Printscreen

Otišla sa bine

Iako se na snimku vidi da Ceca nije imala nikakvu lošu nameru gnev publike nije mogao da se izbegne. Nakon što su usledili zvižduci, Ceca je reagovala povlačenjem sa bine i odlučila da prekine koncert.

Njena reakcija, povlačenje sa scene, mogla je biti znak njenog razočaranja i želje da izbegne dalju eskalaciju situacije. Ovaj trenutak izazvao je tenzije, te se snimak munjevito proširio po mrežama.

Kontaktirali smo Cecinu pres službu za komentar, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Ne propustiteStars"NISU GA VASPITALI, PA JE TRČAO OKO MENE DOK SAM PEVALA!" Karleuša priznala šta misli o porezu Veljka Ražnatovića: Roditelji ne kontrolišu svoju decu
jelena karleuša Veljko Ražnatović.jpg
StarsOVO JE ČOVEK OD KOGA JE CECA KUPILA NJIVU: Arkan mu davao poklone, ima veze i sa fudbalom, a bunio se i protiv ISKOPAVANJA POKOJNIKA SA LOKALNOG GROBLJA
ceca 2.jpg
StarsEKSKLUZIVNI PAPARACO: CECA POSETILA ČEDOMIRA JOVANOVIĆA! Uhvatili smo pevačicu kako ulazi u njegov stan, evo sa kim je bila! (VIDEO)
ceca ražnatović.jpg
StarsISPLIVAO SNIMAK CECE RAŽNATOVIĆ IZ STANA ČEDE JOVANOVIĆA! Evo šta je pevačica radila na privatnom druženju u domu političara i sa kim je bila! (VIDEO+FOTO)
ceca.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv