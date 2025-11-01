PEVAČICA POSEDOVALA LUKSUZNU KUĆU NA 4 SPRATA PA SVE PREPISALA OVOM MUŠKARCU! Nela Bijanić donela šok odluku: Grcala sam za sve to...
Pevačica Nela Bijanić (55) poseduje luksuznu kuću u Beogradu na četiri sprata, a ona je svojevremeno donela odluku da je prepiše sinu Oliveru.
Nela je, kako kaže, godinama vredno radila, pa je priuštila sebi šta je htela.
- Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim! Ekstremno sam radila. I moj bivši suprug i ja smo sinu kuću prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa, za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu - rekla je ona.
- Pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - dodala je Nela nedavno za "Grand".
Kuća poseduje kozmetički salon
Kuća na četiri sprata je, kako prenose mediji, uređena sa mnogo ukusa i luksuznih detalja. Nela ima sopstveni kozmetički salon u kome radi njena snajka.
- Mnogo je volim. Kada je tek došla, trebalo nam je malo vremena da se uklopimo, ali sada ne postoji ništa lepše od toga što živimo zajedno i funkcionišemo kao prava porodica. Ja ginem za njih i kada nešto zacrtam, za mene prepreke ne postoje – iskreno je poručila pevačica svojevremeno.
"Kad sam se ja razvela mogu svi"
O Neli se, podsetimo, naširoko pričalo kad je progovorila o najtežem periodu u životu, kad joj se raspala porodica. Ona je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, sa kojim je dobila sina Olivera, a tvrdi da ju je prevario sa mlađom.
- Nedavno sam baš rekla - kada sam se ja razvela, mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne. Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom. Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava - istakla je Nela ranije.
Pogledajte dodatni snimak: