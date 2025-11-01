Slušaj vest

Pevačica Nela Bijanić (55) poseduje luksuznu kuću u Beogradu na četiri sprata, a ona je svojevremeno donela odluku da je prepiše sinu Oliveru.

Nela je, kako kaže, godinama vredno radila, pa je priuštila sebi šta je htela.

- Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim! Ekstremno sam radila. I moj bivši suprug i ja smo sinu kuću prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa, za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu - rekla je ona.

1/7 Vidi galeriju 4 SPAVAĆE, 4 DNEVNE SOBE, 4 WC, A 8 TERASA! Nela Bijanić pokazala kuću na 4 SPRATA, a na jednoj prostoriji joj SVI ZAVIDE (FOTO) Foto: Printscreen/Prva TV

- Pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - dodala je Nela nedavno za "Grand".

Kuća poseduje kozmetički salon

Kuća na četiri sprata je, kako prenose mediji, uređena sa mnogo ukusa i luksuznih detalja. Nela ima sopstveni kozmetički salon u kome radi njena snajka.

- Mnogo je volim. Kada je tek došla, trebalo nam je malo vremena da se uklopimo, ali sada ne postoji ništa lepše od toga što živimo zajedno i funkcionišemo kao prava porodica. Ja ginem za njih i kada nešto zacrtam, za mene prepreke ne postoje – iskreno je poručila pevačica svojevremeno.

1/10 Vidi galeriju Nela Bijanić Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Prva TV

"Kad sam se ja razvela mogu svi"

O Neli se, podsetimo, naširoko pričalo kad je progovorila o najtežem periodu u životu, kad joj se raspala porodica. Ona je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, sa kojim je dobila sina Olivera, a tvrdi da ju je prevario sa mlađom.

- Nedavno sam baš rekla - kada sam se ja razvela, mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne. Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom. Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava - istakla je Nela ranije.

Pogledajte dodatni snimak: