Šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se povodom skandala koji se dogodio na koncertu Svetlane Cece Ražnatović u Severnoj Makedoniji.

Na koncertu u Velesu, Ceca je ogrnula zastavu Bugarske, što su mnogi u publici protumačili kao nepoštovanje zemlje domaćina, te su je izviždali i oterali sa koncerta.

Ceca ogrnula bugarsku zastavu

I Boki 13 odreagovao

Boki 13 nije krio ogorčenje, pa je putem društvene mreže Instagram uputio oštru poruku pevačici.

- Šta uradi, Ceco, usred Velesa, usred Severne Makedonije, s tom bugarskom zastavom?! Uvalili su ti je, i ti je još ljubiš?! Aman, ženo! Šta uradi, Ceco?! E, tako je to! I mi smo patriote! - poručio je Jovanovski.

Ceca zbunjena

Inače, na snimku koji se proširio društvenim mrežama, se vidi koliko je pevačica zbunjena u momentu negodovanja publike, te se okretala i ispitivala bend koji je bio iza nje o čemu je tačno reč i gde je pogrešila. Vidi se da nije imala lošu nameru.

„Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio - to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca koja je u Velesu održala čitav koncert u trajanju od dva sata, te isti ni u jednom trenutku nije prekinut.

A na rekacija na društvenim mrežama, Ceca poručuje:

"Reakcije su se dogodile u sali, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli - šta je bilo lepo, a šta manje lepo u koncertu koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo šta se zaista dogodilo. Ništa i niko ne može da stane između moje publike i mene", rekla je pevačica koja dodaje da je tokom noći ogrnula i zastavu Makedonije.

