Pevačica Ana Nikolić sletela je sinoć iz Dubaija na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, gde su je naše kamere i snimile.

Naime, Ana Nikolić je nekoliko dana bila u centru skandala sa partnerom i kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, a pevačica ga je optužila da ju je ostavio na aerodromu u Dubaiju bez para i kartica, te da je na lekovima zbog njega.

Pevačica se sada prvi put oglasila nakon svega i priznala da postoje stvari koje treba da objasni.

- Ima dosta stvari koje treba da objašnjavam, ne samo ovo - rekla je Ana Nikolić, koja se potom osvrnula na spekulacije da je sukob sa Raletom čist marketing.

- Marketing? Pa to ni Hičkok, bre, ne bi snimio taj marketing. Što bi rekao moj drug, proleće opet cveta. Od zabrane prilaska do udaje na Maldivima put je kratak, ali ringišpil ne sme da stane. Nema kraja glupostima.

"Vratila sam se sa nula dinara"

Na pitanje da li se stvarno udala za Raleta, Ana Nikolić iskreno je odgovorila.

- Ma kakva udaja. Budalaštine su i za novce, o novcu nisam zaista vodila računa. Vratila sam se sa nula dinara, gde su pare, Rajko, videćemo u sredu. Sigurno me niko nije pokrao, trošim više nego što zaradim, uvek sam u minusu - kaže pevačica i otkriva zbog čega je Raletu uvalila da nosi i njene kofere.

- Pa da, uvalila sam mu da u biznis klasi čekira sve, neka plati. Imam ključeve od stana, mogu da ih uzmem, neka nosi kofere kad ništa drugo ne zna da radi - rekla je Ana za "Hype".

