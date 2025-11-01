SUZANA JOVANOVIĆ SLAVI PRVI ROĐENDAN BEZ SAŠE POPOVIĆA! Evo koliko godina je napunila udovica osnivača Granda
Pevačica Suzana Jovanović, udovica osnivača “Granda”, Saše Popovića, danas slavi svoj 56. rođendan.
Ovo je ujedno i prvi rođendan koji dočekuje bez svog supruga, koji je preminuo 1. marta ove godine.
“Sanjam ga svake noći”
Suzana je nedavno, vidno potresena, govorila o Sašinoj smrti i otkrila koliko joj teško pada život bez njega.
– Trudim se da ostanem jaka, ali svaki dan mi nedostaje. Sanjam ga svake noći. Večeras mi je jako emotivno i stresno, ali pokušavam da budem dostojna svega što smo zajedno gradili. Da je sada ovde, sigurno bi mi rekao: „Sule, osmehuj se, znaš da najviše volim tvoj osmeh.“ Njegov duh i energija su i dalje prisutni svuda oko mene, posebno u “Zvezdama Granda”, u koje je uložio srce i dušu. On je živeo za svoj posao, za ljude sa kojima je radio i za mlade talente kojima je pomagao više od dve decenije. Mnogo sam naučila od njega i ponosna sam na sve što smo delili – ispričala je Suzana za Blic.
– Kad bi me sada video, sigurna sam da bi kao i uvek rekao: “Nisam znao da sam oženio ovako lepu ženu.” To će mi zauvek nedostajati. U poslednje vreme kruži mnogo priča i glasina, ali ne obazirem se na to. Kao što se kaže – o pokojnicima treba govoriti samo najlepše. Žao mi je onih koji se bave ružnim stvarima, jer verujem da će pronaći mir i sreću tek kada to prestanu da rade. Najteži trenutak biće mi kada izađem na scenu i shvatim da njega više nema pored mene. Ipak, pokušaću da ostanem dostojanstvena i da kroz sve što radim čuvam uspomenu na njega. Saša će živeti kroz svoja dela i kroz sve nas koji smo ga voleli. Naša ćerka Aleksandra posebno teško podnosi njegov odlazak, jer su bili izuzetno povezani – rekla je Suzana, kroz suze.
