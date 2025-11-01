“Sanjam ga svake noći”

– Trudim se da ostanem jaka, ali svaki dan mi nedostaje. Sanjam ga svake noći. Večeras mi je jako emotivno i stresno, ali pokušavam da budem dostojna svega što smo zajedno gradili. Da je sada ovde, sigurno bi mi rekao: „Sule, osmehuj se, znaš da najviše volim tvoj osmeh.“ Njegov duh i energija su i dalje prisutni svuda oko mene, posebno u “Zvezdama Granda”, u koje je uložio srce i dušu. On je živeo za svoj posao, za ljude sa kojima je radio i za mlade talente kojima je pomagao više od dve decenije. Mnogo sam naučila od njega i ponosna sam na sve što smo delili – ispričala je Suzana za Blic.

– Kad bi me sada video, sigurna sam da bi kao i uvek rekao: “Nisam znao da sam oženio ovako lepu ženu.” To će mi zauvek nedostajati. U poslednje vreme kruži mnogo priča i glasina, ali ne obazirem se na to. Kao što se kaže – o pokojnicima treba govoriti samo najlepše. Žao mi je onih koji se bave ružnim stvarima, jer verujem da će pronaći mir i sreću tek kada to prestanu da rade. Najteži trenutak biće mi kada izađem na scenu i shvatim da njega više nema pored mene. Ipak, pokušaću da ostanem dostojanstvena i da kroz sve što radim čuvam uspomenu na njega. Saša će živeti kroz svoja dela i kroz sve nas koji smo ga voleli. Naša ćerka Aleksandra posebno teško podnosi njegov odlazak, jer su bili izuzetno povezani – rekla je Suzana, kroz suze.