Svetlana Ceca Ražnatović imala je incident sa zastavom tokom trajanja svog koncerta u Velesu, u Severnoj Makedoniji. Naime, ona je u jednom trenutku ogrnula bugarsku zastavu zbog čega je publika negodovala zvižducima.

Pevačica se sada oglasila i otvorila dušu o prošloj noći.

"Žao mi je ako sam nekog uvredila"

„Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio - to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca koja je u Velesu održala čitav koncert u trajanju od dva sata, te isti ni u jednom trenutku nije prekinut.

A na rekacija na društvenim mrežama, Ceca poručuje:

"Reakcije su se dogodile u sali, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli - šta je bilo lepo, a šta manje lepo u koncertu koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo šta se zaista dogodilo. Ništa i niko ne može da stane između moje publike i mene", rekla je pevačica koja dodaje da je tokom noći ogrnula i zastavu Makedonije.

Pogledajte dodatni snimak: