DECA GA OBOŽAJU, IMA MILIONE PREGLEDA, A MARKO SE SADA OŽENIO SA MUŠKARCEM! Tajno venčanje frapiralo javnost, šokiraćete se kada vidite o kome je reč
Hrvatski influenser Marko Vuletić (26) podelio je srećne vesti sa svojim fanovima objavivši da se venčao s partnerom.
Naime, Marko je na svom Instagram profilu podelio niz fotografija s partnerom uz opis: "Ugovor na neodređeno".
Na prvoj fotografiji, Marko Vuletić pozira sa svojim partnerom ispred zgrade Gradske skupštine Grada Zagreba.
U komentarima su se nizale čestitke: "Najbolji ugovor", "Da ste najsrećini", "Nek vam je sa srećom", "Da ste nam ovak zgodni i nasmešeni zauvek", bili su samo neki od komentara ispod Instagrama objave.
Marko u aprilu završio u bolnici
Marko Vuletić u aprilu prošle godine završio je u bolnici i hitno je operisan.
Marko se tada oglasio na Instagramu gde je objavio fotografije iz bolničkog kreveta i tom prilikom je otkrio šta se desilo.
- Život ti priredi svašta u 24 sata. Prvo je počela neka bol u stomaku, nikada je do sada nisam imao. U panici odem u hitnu i žena mi kaže možda je slepo crevo. Sinoć operisan, jutros bez slepog creva i nikad zgodniji - napisao je Marko na Instagramu.
Marko je, takođe, otkrio i detalje operacije.
- Sama operacija traje pola sata, njima je to po meni se čini, rutinski. Lepo me sredilo i sada sam u bolnici par dana - napisao je on, a zatim i pokazao svoj bolnički ručak:
- Za ručak dva čaja i juha.
