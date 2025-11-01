Marko Vuletić se venčao pa pokazao fotke sa mužem

Hrvatski influenser Marko Vuletić (26) podelio je srećne vesti sa svojim fanovima objavivši da se venčao s partnerom.

Naime, Marko je na svom Instagram profilu podelio niz fotografija s partnerom uz opis: "Ugovor na neodređeno".

Na prvoj fotografiji, Marko Vuletić pozira sa svojim partnerom ispred zgrade Gradske skupštine Grada Zagreba.

U komentarima su se nizale čestitke: "Najbolji ugovor", "Da ste najsrećini", "Nek vam je sa srećom", "Da ste nam ovak zgodni i nasmešeni zauvek", bili su samo neki od komentara ispod Instagrama objave.

Marko u aprilu završio u bolnici

Marko Vuletić u aprilu prošle godine završio je u bolnici i hitno je operisan.

Marko se tada oglasio na Instagramu gde je objavio fotografije iz bolničkog kreveta i tom prilikom je otkrio šta se desilo.

- Život ti priredi svašta u 24 sata. Prvo je počela neka bol u stomaku, nikada je do sada nisam imao. U panici odem u hitnu i žena mi kaže možda je slepo crevo. Sinoć operisan, jutros bez slepog creva i nikad zgodniji - napisao je Marko na Instagramu.

Marko je, takođe, otkrio i detalje operacije.

- Sama operacija traje pola sata, njima je to po meni se čini, rutinski. Lepo me sredilo i sada sam u bolnici par dana - napisao je on, a zatim i pokazao svoj bolnički ručak:

- Za ručak dva čaja i juha.

