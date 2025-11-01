Slušaj vest

Nedavna afera u kojoj se našla pevačica Ana Nikolić ponovo je privukla veliku pažnju javnosti, ali ovaj put je izazvala još veći interes zbog njenog poslednjeg poteza na Instagramu.

Naime, Ana je na svom storiju podelila pesmu svog bivšeg partnera, popularnog repera Raste, koja se odnosi upravo na Dubai.

Ana Nikolić uplela Rastu u aferu o Dubaiju Foto: Printscreen

Njihov odnos je vrlo složen

Iako je njihov odnos bio u fokusu medija zbog brojnih spekulacija i kontroverzi, ovo otkriće izgleda kao još jedan dokaz da između njih i dalje postoji neka vrsta povezanosti, bar u pogledu umetničkog stvaranja.

Društvene mreže odmah su eksplodirale od komentara, jer su fanovi počeli da spekulišu o tome šta bi ovakvo ponašanje moglo da znači. Da li je ovo samo slučajna objava, ili možda nešto drugo?

Pogledajte dodatni snimak: