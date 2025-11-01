Slušaj vest

Danas, 1. novembra, pevačica Suzana Jovanović proslavlja svoj prvi rođendan nakon tragične smrti svog supruga, osnivača Granda Saše Popovića.

Ovaj dan za nju je, kako kaže, ispunjen dubokim emocijama, jer ga obeležava bez voljene osobe koja je deo njenog života bila više od dve decenije.

„Iako mi je rođendan, za mene je danas jako tužan i veoma težak, jer prvi put ga obeležavam bez mog Saleta“, izjavila je Suzana Jovanović, izražavajući svoju tugu. Uz to, poslala je emotikon koji najbolje oslikava njena trenutna osećanja – duboku tugu i gubitak.

Ona je, međutim, u isto vreme zahvalila svim prijateljima i fanovima na čestitkama, priznajući da je svaki gest ljubavi i pažnje sada od posebne važnosti. "Hvala svima na lepim željama", dodala je pevačica.

Velika tuga nakon Sašine smrti

Saša Popović preminuo je u martu ove godine, a njegov gubitak ostavio je veliku prazninu u životu Suzanin i svih koji su ga poznavali.

