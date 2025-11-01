Slušaj vest

Dan nakon što se Ana Nikolić vratila iz Dubaija, pevačica je od rane zore okupila prijatelje u svom stanu na Voždovcu.

Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta i u jednom trenutku smo spazili da muškarac izlazi iz dnevnog boravka na terasu.

On je ostavio kutiju za picu, osmotrio da li ima predstavnika medija i vratio se u stan. U prilog tome svedoče fotografije koje smo napravili na licu mesta.

1/4 Vidi galeriju Muškarac na terasi kod Ane Nikolić Foto: Kurir.rs

Anin automobil još uvek kod Raleta

Njen automobil se, kako saznajemo, nalazi na Avali gde ga je parkirala u garaži kod Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je otišla na ljubavno putovanje u ime pomirenja na Maldive, a vratili su se razdvojeni.

Kompozitor je došao u četvrtak veče, a pevačica sinoć. Nije poznato da li je još neko sa pevačicom u stanu, ali će se i to uskoro saznati.

Ana Nikolić besna ciči iz stana

Ana Nikolić je reklo bi se veoma osetljiva i razdražljiva nakon sto se vratila iz Dubaija. Ekipa Kurira nalazi se od jutros ispred njenog stana na Voždovcu odakle se čuje cika i vriska.

1/42 Vidi galeriju Ana Nikolić na beogradskom aerodromu, vratila se iz Dubaija Foto: Kurir

Doduše, gradilište je pored njene zgrade, pa ne može da se čuje šta pevačica priča, ali se jasno zaključuje da je unutra veoma napeto. Reklo bi se da pevacica svom prijatelju koji je došao burno objašnjava kroz šta prolazi.

Pogledajte dodatni snimak: