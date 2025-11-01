Slušaj vest

Ena Čolić, nekadašnja učesnica rijaliti programa, našla se u centru pažnje zbog tužbe koju je protiv nje podnela Sita Ahmić.

Naime, Sita je sada odlučila da na sudu potraži pravdu, te je situacija zategnuta jer Sita ne prelazi preko činjenice da je Ena rekla da se Sitina porodica bavi crnom magijom.

- Sita me je tužila zato što sam rekla da joj je mama vračara. To sam rekla zato što to mislim. Nisam išla tamo na seanse da mi gledaju u kuglu. Za to sam tužena, ali i dalje mislim da se bave tim stvarima - kaže za Republiku Ena Čolić.

Ena pričala kako izgleda kuća Ahmićki

Ena je peckala sestre kako god da je stigla.

- Meni jezivo izgleda njihova kuća o kojoj sam i pričala. Bila sam osuđena kad sam rekla da Grofica živi na groblju. Kuća sa sve onim kamenim lavovima, lancima, daleko bilo. Mama mi kaže uzdrži se komentara ili okreni čarapu i ja sam, evo, obrnula sam levu čarapu jer ne mogu da se suzdržim od komentara.

