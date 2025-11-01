"NEĆU NA FAKULTET" Janina ćerka ne želi da nastavi školovanje, ovo je odlučila da radi!
Kristina Džulijen, ćerka folk pevačice Jane Todorović rešila je da nakon završene srednje škole ne nastavi sa daljim obrazovanjem. Nju više privlači biznis, p aje rešila da započne sopstveni posao.
Pevačicina naslednica, koja se ne odvaja od svoje majke, pa je počela sa njom da ide i na nastupe po Evropi, nedavno je došla u centar medijskog zbivanja, nakon što ju je majka kririkovala pred kamerama. Situacija se ubrzo smirila, a ona se sada bacila na ostvarivanju svojih planova o otvaranju salona.
"Škola me nikada nije privlačila"
- Za sad mi nije plan da upisujem fakultet, niti sam upisala. Završila sam školu i sad planiram da otvorim salon na Banjici. Oduvek sam bila opsednuta tim bjuti svetom. To me privlačilo, a škola me nikad nije privlačila. Nije me zanimalo, nikad mi to nije ulazilo u glavu, matematika - izjavila je Janina devetnaestogodišnja ćerka za Hype.
Strast prema šminkanju
Inače, Kristina gaji strast prema šminkanju, a talentovana je i za muziku što se moglo videti na nekom od snimaka kako peva sa svojom majkom. Jednom prilikom je u duetu sa Janom otpevala hit njene omiljene pevačice Šemse Suljaković "Učini nešto", a video je postao viralan.
Inače, Džulijen je želela da joj na proslavi punoletstva, koje su joj roditelji organizovali prošle godine, upravo zapeva Šemsa, ali ona iz privatnih razloga nije mogla da dođe u Beograd, ali joj je poslala video čestitku što je Kristinu oduševilo.