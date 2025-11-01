Slušaj vest

Kristina Džulijen, ćerka folk pevačice Jane Todorović rešila je da nakon završene srednje škole ne nastavi sa daljim obrazovanjem. Nju više privlači biznis, p aje rešila da započne sopstveni posao.

Pevačicina naslednica, koja se ne odvaja od svoje majke, pa je počela sa njom da ide i na nastupe po Evropi, nedavno je došla u centar medijskog zbivanja, nakon što ju je majka kririkovala pred kamerama. Situacija se ubrzo smirila, a ona se sada bacila na ostvarivanju svojih planova o otvaranju salona.

"Škola me nikada nije privlačila"

Jana Todorović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Za sad mi nije plan da upisujem fakultet, niti sam upisala. Završila sam školu i sad planiram da otvorim salon na Banjici. Oduvek sam bila opsednuta tim bjuti svetom. To me privlačilo, a škola me nikad nije privlačila. Nije me zanimalo, nikad mi to nije ulazilo u glavu, matematika - izjavila je Janina devetnaestogodišnja ćerka za Hype.

Strast prema šminkanju

Inače, Kristina gaji strast prema šminkanju, a talentovana je i za muziku što se moglo videti na nekom od snimaka kako peva sa svojom majkom. Jednom prilikom je u duetu sa Janom otpevala hit njene omiljene pevačice Šemse Suljaković "Učini nešto", a video je postao viralan.

Jana sa ćerkom Kristinom
Jana zapevala sa ćerkom Kristinom Foto: Printscreen

Inače, Džulijen je želela da joj na proslavi punoletstva, koje su joj roditelji organizovali prošle godine, upravo zapeva Šemsa, ali ona iz privatnih razloga nije mogla da dođe u Beograd, ali joj je poslala video čestitku što je Kristinu oduševilo.

Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala
screenshot-20231028-172933.jpg
Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala
tanja savic.jpg

Jana Todorović prvi put sa ćerkom u javnosti nakon drame kod Viki Miljković Izvor: MONDO