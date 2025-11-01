Slušaj vest

Nekadašnji učesnik "Zvezda Granda", Igor Gmitrović, progovorio je o privatnom životu i tom prilikom je otkrio detalje za koje je malo ko znao.

Naime, iako sve u njegovom životu deluje savršeno, Igor naglašava da je put do uspeha bio pun izazova i teških trenutaka.

- Sećam se momenata kada nisam imao dinara u džepu i živim sa 2.000 hiljade tri nedelje da bih mogao da izguram projekat i sve to. Sada sam prvi put rekao to javno i nije me stid toga, jer se moj rad i te kako vidi. Najviše me nervira kada me ljudi sretnu i prvo pitanje je „Koji auto voziš?“ Iskreno, ja automobilima uopšte ne dajem na značaju. Da sam hteo do sada mogao sam da kupim poršea, ali je moj cilj bio da ulažem u karijeru. Prošao sam težim putem iz razloga što sam morao možda da dajem više novca dok ne steknem ta nova poznanstva kada je malo lakše - ispričao je pevač.

Igor Gmitrović nije imao novca Foto: Printscreen

"U životu je sve do sudbine i sreće"

Gmitrović ističe da je u životu samo pitanje kako se poklope kockice.

Imao je izazove i sa različitim menadžerima i uspeo da ih prevaziđe tako što je iz tih situacija izašao još jači.

- U životu je sve do sudbine i sreće, kako te Bog pogleda. 2018 sam imao sam problema sa menadžerima sa kojima sam sarađivao, nije funkcionisalo kako treba. Samo lažna obećanja i nakon toga sam se izvukao, moj trud i rad se isplatio 2021. godine kada sam izbacio za Grand pesmu „Ista si“ od tada je krenula druga priča – rekao je pevač.

Kurir / Grandonline

Pogledajte dodatni snimak: