Asmin Durdžić i Miljana Kulić poslednjih dana zbližili su se u "Eliti 9", a on je sada rijaliti drugarici otvorio dušu o odnosu sa Stanijom Dobrojević.

- Ti imaš sličnosti s Bebicom, on Teodoru na ruku, ti Staniju. I zamisli raskineš sa Stanijom, šta, brisaćeš tetovažu - počela je Miljana.

Asmin otvorio dušu Miljani o Staniji

On je zatim priznao da "cvika" od starlete, te je otkrio kako se ponaša kada je sa njom.

- Napraviću neku drugu. Nemam m**a da pravim zadatak da mi se Stanija javi jer ako se javi j**aće mi majku, a kada se Stanija dere ja ćutim, onda sam miš. Ne voli Stanija što sam psovao devojke, što sam se zezao s devojkama. Ne voli što pušim, ja pred njom jedem salate - rekao je Asmin.

- Je l' si stvarno ti bio sa Stanijom - pitala je Kulićka.

"Pao bih u depresiju kada bi došla"

Takođe, Asmin je otkrio da bi veoma teško podneo njen ulazak u "Elitu".

- Jesam, nju volim, nikada nikog neću voleti kao nju. Kada sam je prvi put video tresao sam se. Bio sam kod nje u Rumi pre ulaska. Ne bih voleo da ona uđe na mesec, dva, biće još teže kada ode. Plakaću kada ode, biću u depresiji sigurno, ovako mi je lakše kada nije tu, lakše mi u glavi. Ja kao muškarac nisam mogao da je zaštitim, doživela je najveći linč, to ni dan-danas nisam oprostio. Znaš zašto sam ja dao crveni karton?! To sam ja samo blefirao da je niko ne spominje za crnim stolom, da je zaštitim, jer je u svađama Luka počeo da je proziva - rekao je Asmin.

- Jesi rekao to Darku? - pitala je zadrugarka.

- Da, jesam, baš tako, mislim da je to ispravno da muškarac tako zaštiti svoju ženu. Kada smo zajedno, provodimo 24 sata zajedno, na svaka tri meseca...Ona je kraljica koja ne sme da radi, držao sam je kao malo vode na dlanu. To je jedina žena koju sam voleo u svom životu, onda je došla Aneli i uništila mi to svojim lažima i Sita i Grofica. Borio sam se za nju kao lav, borio sam se protiv celog sveta - rekao je Durdžić, a na pitanje kako je Dobrojevićevoj dokazao sve, odgovorio je:

- Imao sam sve dokaze, duga je priča, ja sam osedeo zbog toga, vidiš?! Bio sam crn kao panter - rekao je Asmin.

