Pevačica Vesna Rivas izrazila je zabrinutost povodom skandala koji su poslednjih dana pratili Anu Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta.

Nikolićeva je sinoć sletela u Beograd nakon niza incidenata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Vesna, koja Raleta poznaje godinama i sarađivala je s njim, ističe da je situacija izmakla kontroli.

"Ana Nikolić mora pod hitno lečenje"

- Ana Nikolić mora pod hitno na lečenje! Koje to ludilo nju hvata?! Ne znam šta se s njom dešava! Da li se napije, da li nešto drugo radi... Ja gledam ovog čoveka, Raleta - godinama sam s njim sarađivala i znam ga jako dobro. Znaš ti s kakvim je on ženama bio u životu... Nikada nije imao ovakve ispade! Ana kao da sve ovo radi namerno, da bi skrenula pažnju na sebe i izazvala medijsku pompu - kaže Vesna i dodaje:

- A on, mučenik... Volim ih oboje, ali gledam sa strane i više mi je njega žao nego nje. Ne znam šta joj ovo treba. Pravi haos po Emiratima, a ne shvata da će to ostati zabeleženo i da može imati problema pri putovanjima! Smiri se, devojko - lepo pevaš, lepo izgledaš, a kockaš se sa životom! Strašno mi je žao. Ana mora da potraži stručnu pomoć - psihijatra ili da ode u institut za lečenje bolesti zavisnosti. Gledam Raleta, čovek je isceđen kao limun. Ovo je katastrofa! Naudiće sebi Ana, a to bi bila velika šteta jer ima ogroman kapacitet. Sve to gledam i nije mi nimalo drago - rekla je Vesna.

Podsetimo, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale poslednjih dana ne silaze sa naslovnih strana - najpre zbog iznenadnog venčanja na Maldivima, a zatim i burnog raskida.

