Folk pevačLjuba Aličić, poznat i kao kralj bakšiša, svojevremeno se našao se u centru pažnje zbog viralnog snimka na društvenim mrežama na kojem se vidi kako uzima bakšiš dok peva i stavlja novčanice u džepove. Sada je ponovo uradio isto.

Na snimku do kojeg je došla redakcija Kurira vidi se Aličić kako pravi delirijum na privatnom slavlju. Gosti su poskakali od uzbuđenja, a kako to obično biva, čašćavali su Ljubu kako su stigli. U jednom trenutku muškarac mu je dao bakšiš, a Aličić je, kao po običaju, odmah stavio novac u džep, iako je nastupao sa bendom.

"To sve moje kolege rade"

Kada smo ga kontaktirali, folker nije krio nezadovoljstvo zbog našeg pitanja:

Ljuba Aličić Foto: Kurir

- Jel imate vi nešto pametnije da me pitate? Normalno da stavljam pare u džep, da neću možda u gaće da stavim? To sve moje kolege rade - rekao je besno.

Podsetimo, Aličić je ranije u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića otkrio i koliki je najveći bakšiš koji je ikada uzeo. Voditelj ga je upitao da li je istina da je jedno veče dobio neverovatnih 25.000 evra, što bi bio rekordan iznos u njegovoj karijeri.

Ljuba Aličić ponovo stavlja bakšiš u džep Izvor: Kurir

Gost davao po 500 evra

- I ja kažem da je tačno - priznao je Ljuba, a potom ispričao kako je sve proteklo:

- To je bilo u Berlinu, na jednom sunetu. Pevao sam pesmu "Njen oproštaj". Jedan gospodin, kome sam zaboravio ime, davao je po 500 evra, i na kraju se nakupio taj iznos. Naravno, nisam to ja sve uzeo, već sam podelio sa kolegama. To je najveći bakšiš koji sam ikada dobio.