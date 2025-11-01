Slušaj vest

Tokom današnjeg dana u rijalitiju „Elita“, učesnice Sandra Todić i Sara Raičević bile su u nekoliko žestokih sukoba sa cimerkom Tanjom Boginjom, što je izazvalo veliku pažnju i napetost među ostalim ukućanima.

Situaciju je pratilo i obezbeđenje, koje ih je gotovo u stopu pratilo kako bi sprečilo eventualno dalje eskaliranje konflikta.

Međutim, u jednom trenutku obe učesnice su prekršile jedno od osnovnih pravila rijalitija – pošto je čupanje strogo zabranjeno, Sandra i Sara su odmah sprovedene u tzv. „zatvor“, gde će provesti određeno vreme kako bi se smirile i razmislile o svom ponašanju.

Ipak, kazna nije stala samo na ovom disciplinskom postupku. Veliki šef je odlučio da dodatno reaguje zbog neprihvatljivog i nedoličnog ponašanja. Zbog narušavanja pravila i izazivanja napetosti među ukućanima, obe učesnice su ostale bez svojih mesečnih honorara, što će sigurno biti ozbiljan finansijski udarac za njih.

Pravila moraju da se poštuju

Ovaj incident jasno pokazuje koliko stroga pravila vladaju u „Eliti“ i koliko je važno da učesnici kontrolišu svoje ponašanje, bez obzira na emotivne konflikte i napetosti koje se često javljaju u izolovanom okruženju rijalitija. Učesnice sada imaju vreme da razmisle o svojim postupcima, dok ostatak ukućana nastavlja sa dnevnim aktivnostima, svesni da se svaka greška strogo kažnjava.

Incident je izazvao brojne reakcije među gledalcima, a komentari na društvenim mrežama već su podeljeni – dok jedni podržavaju strogu kaznu, drugi smatraju da su devojke previše oštro sankcionisane.

Bez obzira na mišljenja, ostaje činjenica da će Sandra i Sara morati da nauče važnu lekciju o disciplini i kontroli emocija unutar rijalitija. Da li će im se ovakvi ispadi dešavati i ubuduće, ili im je u interesu da svoje honorare dobiju na tekući račun, ostaje nam da vidimo.

Pogledajte dodatni snimak: