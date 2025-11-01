Slušaj vest

Folk pevačica Andrijana Anči Dabetić progovorila je o porodičnoj tragediji, kada je otac njenog sina nastradao u saobraćajnoj nesreći.

Kako je ispričala za Grand, i sada se odlično seća koliko joj je bilo teško da saopšti tada trogodišnjem sinu da mu je otac nastradao u saobraćaju.

Konsultovala se sa psihologom

–Dešava se da se ljudi razbole, dešavaju se saobraćajne nesreće, ljudi se razvode… Ti odjednom shvataš da imaš dete koje nema ni tri godine, budeš nemoćan. Život se menja iz korena, sada si ti mama i tata. Trebalo je dosta vremena da meni to dođe do mozga, a onda kako ćeš detetu objasniti i kako će on to da shvati. Kada se to desilo, nisam dala da ide u vrtić jedno vreme. Konsultovala sam se sa psihologom da ne bih napravila pogrešnu odluku. Oni su rekli da dete ide u vrtić i da bude sa decom. To je sve bilo u redu do jednog dana kada sam otišla po njega u vrtić i kada me je pitao kada će tata da dođe po njega – ispričala je Anči.

Foto: Printscren

Pevačica je otkrila i kako je sinu saopštila da je ostao bez oca.

-Tada nisam bila spremna za to pitanje. Naravno da sam se konsutovala sa stručnim licima kako da kažem detetu od tri godine šta se dogodilo. Deci se uvek priča istina, nema ono tata je na nebu, otišao je na put. Pustila sam da me ponovo pita i onda sam rekla da je tata vozio auto, da je bilo klizavo da se to dešava u saobraćaju i da ga više nema-rekla je.

Dugogodišnja pauza

Anči se inače zbog trudnoće povukla sa muzičke scene.

Andrijana Dabetić Anči Foto: Printscreen

-Pre nego što sam poslala mama, govorila sam da kada dobijem dete, tada ću da se posvetim porodici. Od tog trenutka će karijera i obožavaoci morati malo da sačekaju. Marka sam dobila sa 36 godina i stvarno, ako se do tada nisam ispevala, slikala, provodila… Čak je i Markov otac tada rekao da je to moja odluka ako želim da stavim karijeru na off. Tog trenutka sam se preselila iz Beograda. Od dana kada sam saznala da sam trudna, pa do pre par godina kada sam se vratila u Beograd. Medijska karijera je morala da čeka, ali sam ja u Baru i u Crnoj Gori radila– ispričala je Anči za Grand.

Pevačica je danas ponosna na svog sina, koji se posvetio fudbalu.

Inače, pevačica je uvek otvoreno pričala o svom životu pa i o tome kako je gazda Jezdu posećivala u zatvoru.