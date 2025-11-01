Slušaj vest

Pevač Šerif Konjević i njegova supruga Kanita žive u Sarajevu sa sinom u jednoj od najlepših kuća na Ilidži. Kanita je Šerifova druga supruga, retko se pojavljuje u javnosti, ali oni koji je poznaju kažu da je lepa.

- Svoju ženu volim najviše na svetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Zaslužila je to - rekao je Šerif jednom prilikom i dodao:

- Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Ne priča ništa suvišno, vodi računa o meni i o mom stajlingu. Kroz život sam se naslušao raznih jezika, da j malo da uživamo - rekao je Konjević jednom prilikom za domaće medije.

Smatra da će njegova majka imati najbolju negu u domu

Na loše komentare, posebno otkako je majku smestio u dom, ne osvrće se.

- O meni svašta pričaju, misle da sam ovakav, onakav, postoje raznorazne priče. Kažu da me poznaju, a evo ja kažem da me ne znaju. Da me znaju, ne bi tako pričali. Ne bih ja mogao da pevam pesme koje pevam i budem ono što jesam da sam takav kakvim me predstavljaju. Ne obraćam pažnju na to, ali, nažalost, moram priznati da su svi loši komentari o meni iz Bosne. Pišu da sam seljak, konj, a meni je drago kad me tako nazovu. Oni bi voleli makar jedan dan da su konj kao Šerif Konjević. Meni to ne smeta, smeta mi što ne vode računa o svojim životima.

Pevač je u dogovoru sa braćom i sestrama, a uz pristanak majke, doneo odluku da je smeste u dom, smatrajući da će tamo imati najbolju negu tokom dana i noć.

- O tome mi je teško pričati. Pored svih žena koje sam joj obezbeđivao, koje sam dobro plaćao da nju čuvaju, moja mama je, nažalost, danas u jednom staračkom domu. Sve te žene bi ostajale po nekoliko meseci, neke i po nekoliko godina, ali bi sve na kraju odlazile zbog privatnih obaveza. U dogovoru sa mojom braćom i sestrama smestili smo je u starački dom jer svi živimo u inostranstvu, ali sam ja taj koji vodi računa, taj koji sve što je potrebno oko nje završavam. Ona je u jednom staračkom domu u Ključu. Moja mama je jako srećna i zadovoljna što je tu, a ja još više srećan i zadovoljan što moja majka ima negu i dan i noć. A da mi samo kaže da nije zadovoljna, odmah bih je izveo - kaže pevač.

