ĆERKA GOCE TRŽAN TAJNO USLIKALA I OBJAVILA DEČKA FUDBALERA Uživa u ljubavi sa sportistom, a sad objavila kako i gde provode vreme (FOTO)
Lena Marinković, ćerka pevačice Goce Tržan, podelila je sa pratiocima na Instagramu trenutke iz svoje veze sa fudbalerom Partizana, Vukašinom Jovanovićem.
Njihova veza je nedavno postala javna, a Lena ne krije sreću i zaljubljenost.
Na poslednjoj objavi, par uživa u romantičnoj atmosferi pored Save, dok zalazak sunca upotpunjuje idilu.
Lena i Vukašin su svoju vezu ozvaničili putem društvenih mreža, kada je Lena objavila zajedničku fotografiju na kojoj razmenjuju nežnosti.
Od tada, par povremeno deli delić svoje intime sa fanovima, a poslednja objava, koja prikazuje Vukašinovu ruku sa tetovažama, izazvala je lavinu reakcija i komentara. Lena je uz fotografiju napisala: „Golupčići“ i podelila trenutak iz restorana pored Save, gde su uživali u zalasku sunca.
Goca savetuje ćerku
Inače, Goca je svojevremeno, izjavila da se ne meša u izbore svoje ćerke, ni kada su momci u pitanju, ni kada su u pitanju životni, izbori, ali je uvek tu da je kao majka iskreno posavetuje i kaže šta je najbolje za nju, kao i kada treba da interveniše.
Kurir.rs
