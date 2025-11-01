Slušaj vest

Lena Marinković, ćerka pevačice Goce Tržan, podelila je sa pratiocima na Instagramu trenutke iz svoje veze sa fudbalerom Partizana, Vukašinom Jovanovićem.

Njihova veza je nedavno postala javna, a Lena ne krije sreću i zaljubljenost.

Na poslednjoj objavi, par uživa u romantičnoj atmosferi pored Save, dok zalazak sunca upotpunjuje idilu.

Lena Marinković tajno uslikala dečka fudbalera
Lena Marinković tajno uslikala dečka fudbalera Foto: Printscreen Instagram

Lena i Vukašin su svoju vezu ozvaničili putem društvenih mreža, kada je Lena objavila zajedničku fotografiju na kojoj razmenjuju nežnosti.

Od tada, par povremeno deli delić svoje intime sa fanovima, a poslednja objava, koja prikazuje Vukašinovu ruku sa tetovažama, izazvala je lavinu reakcija i komentara. Lena je uz fotografiju napisala: „Golupčići“ i podelila trenutak iz restorana pored Save, gde su uživali u zalasku sunca.

Goca savetuje ćerku

Inače, Goca je svojevremeno, izjavila da se ne meša u izbore svoje ćerke, ni kada su momci u pitanju, ni kada su u pitanju životni, izbori, ali je uvek tu da je kao majka iskreno posavetuje i kaže šta je najbolje za nju, kao i kada treba da interveniše.

