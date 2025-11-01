U trudnoći se ugojila 14 kg

- Ne jedem belo brašno i šećer! Kada to izbacite iz ishrane, u jelovniku vam ostanu samo zdrave namirnice: Voće, povrće i meso. Posle porođaja sam skinula devet kilograma, tako da mi je ostalo još malo do moje idealne kilaže. Inače ne jedem grickalice i ne pijem gazirane sokove, tako da nisam mnogo morala da menjam ishranu. Jedino čega sam se skroz odrekla jesu slatkiši. Ranije sam ih jela, i to uglavnom nedeljom, tog dana bih sebi dala oduška. Tada bih znala da pojedem kolači neki kupovni slatkiš. Međutim, sada ih uopšte ne jedem iako nisam za neke velike restrikcije. Kada se odreknete nečega jer morate, a ne zato što želite, kasnije ste željni toga i pokleknete. Zbog toga neki ljudi brzo vrate kilograme koje su skinuli - rekla je ona tada.