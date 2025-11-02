Slušaj vest

Dan nakon što se pevačica Ana Nikolić vratila iz Dubaija, gde je doživela niz neprijatnosti i drame sa partnerom, pevačica je od rane zore okupila prijatelje u svom stanu na Voždovcu, gde živi zajedno sa ćerkom Tarom, a luksuzna nekretnina vredi oko pola miliona evra.

U stanu Ane Nikolić sve odiše luksuzom, a dominiraju svetliji tonovi. Sav nameštaj i detalji su u beloj, roze i krem boji.

U dnevnom boravku se nalazi ogroman kamin pored kojeg pevačica neretko pozira, a na kome se nalazi i plazma TV.

Stan Ane Nikolić od pola miliona evra Foto: Printscreen Instagram

U stanu ima mnogo ukrasnih detalja i knjiga, a veliki garderober se nalazi u hodniku.

Soba male Tare je kao iz bajke. Na plafonu je oslikano nebo, a cela soba u roze tonovima podseća na sobu princeze.

Nepoznati muškarac na terasi, a ona ciči i vrišti

Ekipa Kurira bila je na licu mesta i u jednom trenutku smo spazili da muškarac izlazi iz dnevnog boravka na terasu.

On je ostavio kutiju za picu, osmotrio da li ima predstavnika medija i vratio se u stan. U prilog tome svedoče fotografije koje smo napravili na licu mesta.

Muškarac na terasi kod Ane Nikolić Foto: Kurir.rs

Anin automobil još uvek kod Raleta

Njen automobil se, kako saznajemo, nalazi na Avali gde ga je parkirala u garaži kod Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je otišla na ljubavno putovanje u ime pomirenja na Maldive, a vratili su se razdvojeni.

Kompozitor je došao u četvrtak veče, a pevačica sinoć. Nije poznato da li je još neko sa pevačicom u stanu, ali će se i to uskoro saznati.

Ana Nikolić besna ciči iz stana

Ana je reklo bi se veoma osetljiva i razdražljiva nakon sto se vratila iz Dubaija. Ekipa Kurira nalazi se od jutros ispred njenog stana na Voždovcu odakle se čuje cika i vriska.

Doduše, gradilište je pored njene zgrade, pa ne može da se čuje šta pevačica priča, ali se jasno zaključuje da je unutra veoma napeto. Reklo bi se da pevacica svom prijatelju koji je došao burno objašnjava kroz šta prolazi.

