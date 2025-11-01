Slušaj vest

Pevač Darko Lazić imao je saobraćajnu nezgodu pre mesec dana. On je sa suprugom Katarinom koja je sedela na mestu suvozača izazvao udes dok su se vraćali sa jedne proslave u Beogradu.

Lazić se zakucao u gradski autobus, ali na svu sreću svi su prošli već težih povreda. On je tada zadobio posekotinu na glavi, a sada je objavio novu fotografiju, na kojoj se jasno vidi da i dalje ima ožiljak.

Naime, Darko se uslikao sa ćerkom Srnom u porodičnom domu u Brestaču dok mu se jasno vidi ožiljak i deo obrijane glave.

Detalji udesa

Folk pevač Darko Lazić doživeo je, u alkoholisanom stanju, tešku saobraćajnu nezgodu na autoputu, a u kolima je sa njim bila supruga Katarina.

Neposredno pre udesa Darko i Kaća su imali svađu, a te noći bili su na žurci u jednom lokalu.

On je na Instagram profilu je objavio fotografije sa prijateljima iz noći u kojoj je imao udes u Beogradu.

