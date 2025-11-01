Slušaj vest

Pevač Darko Lazić imao je saobraćajnu nezgodu pre mesec dana. On je sa suprugom Katarinom koja je sedela na mestu suvozača izazvao udes dok su se vraćali sa jedne proslave u Beogradu.

Lazić se zakucao u gradski autobus, ali na svu sreću svi su prošli već težih povreda. On je tada zadobio posekotinu na glavi, a sada je objavio novu fotografiju, na kojoj se jasno vidi da i dalje ima ožiljak.

Darko Lazić
Darko Lazić Foto: Printscreen Instagram

Naime, Darko se uslikao sa ćerkom Srnom u porodičnom domu u Brestaču dok mu se jasno vidi ožiljak i deo obrijane glave.

Detalji udesa

Folk pevač Darko Lazić doživeo je, u alkoholisanom stanju, tešku saobraćajnu nezgodu na autoputu, a u kolima je sa njim bila supruga Katarina.

Neposredno pre udesa Darko i Kaća su imali svađu, a te noći bili su na žurci u jednom lokalu.

On je na Instagram profilu je objavio fotografije sa prijateljima iz noći u kojoj je imao udes u Beogradu.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsBIZARNO! DARKO LAZIĆ REKLAMIRA PLAC ZA POLUPANE AUTOMOBILE DA BI MU POPRAVILI DŽIP: Ljudi zgroženi: "Jel ima neka radnja da se Daretu zameni mozak?"
darko lazić.png
Stars"ZADOBILA SAM POVREDE GLAVE I REBRA" Kaća Lazić prvi put o saobraćajnoj nesreći i povredi
Darko Lazić i Katarina Lazić
StarsDARKO LAZIĆ PEVAO NA 40. ROĐENDANU ANE SEVIĆ: Danijela pogodila pesma - za 20 sekundi dao 1.500 €, a pevač uživao dok je snimao sadašnju i bivšu u transu VIDEO
Darko Lazić
StarsDARKO SE POSVAĐAO SA ŽENOM PA ISPALIO NOVINARE! Lazić se nije pojavio na dogovorenom gostovanju i isključio telefon, a onda je nastao haos
Vozni park Darka Lazića
StarsPRVO OGLAŠAVANJE DARKA LAZIĆA NAKON VESTI DA JE IMAO NESREĆU! Folker pobesneo: Sutra idem da vozim kros motor!
Šta radi Darko Lazić nakon udesa

 Darko Lazić sa bivšom ženom u provodu:

Darko Lazić sa ženom i bivšom ženom u provodu Izvor: Instagram