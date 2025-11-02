Slušaj vest

Posle gotovo dve decenije rada, novinar i urednik Milomir Marić napustio je Hepi televiziju, a isti potez povukla je i njegova dugogodišnja koleginica Katarina Korša.

Pre samo nekoliko dana Milomir Marić zajedno sa Koršom, osnovao je produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.

Kako je pisao Informer, dokaz o ovim saznanjima objavljen je na sajtu Agencije za privredne registre (APR), prenosi Informer. Jutarnji program vode od 2019. godine, a u emisiji "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji, govorili su o tome kako su se upoznali:

Katarina Korša i Milomir Marić Foto: Kurir Televizija

- Katarina me je upoznala u poslednjoj fazi života. Tada kada sam bio u pravu, bio sam neprijatelj naroda, zabranjen na televiziji i nisam se pojavio do 2000. godine na televiziji. U ovom prvom periodu ja nisam zabavljao srpski narod, već najlepše i najpametnije srpkinje, tek posle sam počeo da zabavljam nesrećni srpski narod. Političarima sam govorio " vi ste unesrećili ovaj srpski narod i ja ne mogu da vam pomognem, ali mogu da zabavljam narod.

Korša se prisetila svog početka rada na jutarnjem programu sa Milomirom Marićem, te otkrila da su joj tada govorili da s njim neće biti lako:

- Marić je indentičan i u poslovnom i privatnom životu. Mi smo 2018. ili 2019. godine počeli da radimo jutarnji program zajedno, sećam se da su mi tada rekli "joj, teško tebi, sa njim nije lako". Ja nisam stekla takav utisak jer Marić je neko ko hoće svima da pomogne da budu bolji. Kad neko ima znanje, taj se ne štedi da nekom da. Ljudi su osetili da se zabavljamo i da unosimo radost u kuće. Pokušavamo i dan danas to da uradimo, ali nam ne ide. Jer, ako smo mnogo neozbiljni onda nismo profesionalni.

Milomir Marić Foto: Kurir Televizija

Marić o braku i podeli poslova

Voditelj Milomir Marić i književnica Vesna Radusinović u veoma skladnoj zajednici žive već više od deceniju i po, njihov brak mnogima može poslužiti kao primer, a kako je otkrio, ona je izuzetna kuvarica:

- Jedem ono što Vesna sprema. Dok nisam upoznao Vesnu Radusinović ja sam mislio da ja umem da kuvam. Ja više nisam hteo da se brukam, ona nema šta ne zna da sprema. Ja idem stalno na pijacu, svakog vikenda obiđem sve pijace i tačno znam gde je koji zeleniš. Ljudi prilaze i samo pitaju nešto, oni misle da ja nešto znam. Ljudi su me napadali zašto ne idem na modne revije, ali ne mogu da im objasnim da tamo ljudi dolaze da bi nešto za džabe pojeli i popili, ja kao gospodin odem na buvljak. Tamo me dočekaju kao svog svoga.

Marić objašnjava zbog čega je njegova supruga Vesna posebna za njega:

- Ja ne bih da je ona toliko posebna, ceo život sam želeo lepu i glupu, ali se takva nikad nije za mene zalepila.

Marić napustio Hepi

Podsetimo, Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, na čijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Ekipa Kurira kontaktirala je Katarinu za komentar o promenama u medijskoj kući i svom budućem angažmanu, a voditeljka je kratko odgovorila:

- Pa u suštini sve što treba saznaćete jako brzo. Pametnije je to Mariću postaviti pitanja, tako da će izjava malo sačekati, rekla je Katarina.

