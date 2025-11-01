Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković šokirala je priznanjem o ljubavnom životu. Ono što je poznato je da iza sebe ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, a sada je otkrila detalje koje javnost nije znala o njoj.

Naime, Sanja je u emisiji "Magazin in" ugostila Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, Bojana Vaskovića i Mirzu Selimovića, a sa njima je govorila o muško - ženskim odnosima.

Voditeljka je bila na životnoj prekretnici Foto: Printscreen/Instagram

- Da li vam se dogodilo da vas je neko zaprosio ili je želeo da se sa vama venča, a vi pristale pa posle shvatile da nećete ili rekle da, a onda shvatile da je ipak ne? Meni se to dogodilo... Ja sam rekla ''da'', pa sam ipak shvatila da je ''ne'' i brzo sam raskinula - rekla je Sanja i mnoge šokirala, a svi se pitaju kada se ovo dogodilo.

O razvodu

Podsetimo, voditeljka je otvoreno govorila o razvodu i načinu na koji je to njen sin prihvatio.

- Nisam odmah suočila dete sa istinom, ja to nisam prihvatala i to je mnogo teži put... I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni... Strahinja je meni jednog dana rekao: "A mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali", onda sam mu rekla istinu - rekla je ona tada i dodala:

- Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas mi deluje kao biznis model.

Kurir.rs

