Kompozitor Ljubiša Kovačević preminuo je danas u 76. godini nakon kraće bolesti.

Pevačica Vera Matović, njegova dugogodišnja prijateljica i saradnica, duboko se potresla kada smo joj saopštili da je njen prijatelj Ljubiša umro. Pevačica je od bola zanemela.

– Ma šta mi to pričate? Nemoguće da nas je Ljubiša napustio. Baš ste me sad potresli. Zaista ne mogu da verujem – bila je prva reakcija muzičke zvezde.

Poslednji put su se videli letos

– Bili smo zajedno u Topoli na Grožđembalu. Bio je sa svojom divnom suprugom Katarinom Kovačević. Pričali smo baš dugo o saradnji i našim počecima. Nije imao običaj da me poljubi iz znaka zahvalnosti, a sad se to desilo. To je bio poslednji pozdrav od njega. Znam da je imao zdravstvenih problema od ranije, žao mi je što je toliko konzumirao cigarete – nije smeo. Nisam smela da mu zameram što puši, ali mi je mnogo žao što je preminuo. Mi smo najpre sarađivali sa njim – napisao je pesmu “Pitao se dečak mali”, odatle je krenula naša saradnja, a i prijateljstvo – seća se Vera.

Proslavio Jelenu Bročić, a Vera kumovala njihovoj saradnji

Ona je i kumovala saradnji Ljubiše sa Jelenom Bročić:

– Tačno tako. Ja sam mu preporučila Jelenu Bročić, koja je bila jedna lepa devojčica i kojoj je napisao divne pesme – sve same hitove. Nju sam upoznala na mom koncertu u Guči. Tada su me pitali može li neka devojčica da otpeva neku pesmu. Bez reči sam pristala. Bila je sjajna. Kada sam se vratila iz Guče u Beograd, čula sam se sa Ljubišom i rekla mu: “Ljubo, ja moram da idem na turneju u Australiju, kad se vratim – idemo da nađemo Jelenu.” Nije me sačekao da dođem s puta – već ju je pronašao sam – prisetila se Vera.

Dok smo razgovarali, Vera je više puta ponovila da joj je mnogo žao i da je ovo težak dan za estradu i porodicu.

