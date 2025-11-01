Slušaj vest

Voditeljka i spisateljica, Jelena Bačić Alimpić, govorila je o zdravstvenim problemima sa kojima se susrela zbog stresa.

Jelena je otkrila da je pre nekoliko godina imala cistu na dojci koja je nestala kada je prestala da se bavi stresnim poslom.

- Ja ću dati medicinski primer u mom slučaju. Dakle, dok sam radila na televiziji imala sam cistu 9 milimetara na levoj dojci koja je rasla i naša doktorka Dragana Bogdanović Stojanović je rekla "Moraćemo to da punktiramo". Okej, moraćemo, ali ja nikad ne stižem, uvek nam je to poslednje jer nije ništa alarmantno. Šta se zapravo dešava, ja dam otkaz na televiziji, na cistu sam zaboravila, to se tako tada poklopilo i tri meseca kasnije odem na redovnu kontrolu i kažem "Gago, a ona cista?", ona me pita "Koja cista?" Nema ciste, nema stresa. Kad radiš pod stresom i onda kada se povučeš, kada daš svojoj duši oduška i kreneš da lečiš svoju dušu, prosto i tvoj organizam tako reaguje - rekla je iskreno Jelena Bačić Alimpić gostujući na televiziji K1.

"Ne spavam sa mužem"

Podsetimo, Jelena više od dve decenije uživa u braku sa sudijom Miroslavom Alimpićem sa kojim ima sina Marka i ćerku Dunju, a jednom prilikom je iznenadila kada je otkrila da ona i suprug godinama spavaju u odvojenim sobama.

- Ja spavam u odvojenoj sobi od svog muža iz vrlo tehničkog razloga. Ozbiljnog razloga, moj muž ima slip apneju koju je čak i operisao. Jezivo hrče, pritom se i guši, što je za mene traumatično. A ja pošto sam u klimaksu ne mogu sa spavam i ovako, ni da me maljem udarite po glavi - rekla je ona i dodala:

- Vrlo brzo sam otkrila, nije potrajao taj prvi stadijum. Mislim da je ta bliskost važna, da ti osetiš nečiju toplinu, miris, nečiji dodir, da ujutru kada otvoriš oči ugledaš nekog koga voliš i s kim deliš tu postelju. Mislim da žene koje spavaju sa svojim bračnim partnerima imaju neverovatnu privilegiju.

Kurir.rs/Blic

Jelena Bačić Alimpić u emisiji "Realna priča":