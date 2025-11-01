Slušaj vest

Pevač narodne muzike iz Bosne i Hercegovine Semir Cerić Koke deportovan je iz Švedske, gde je trebalo da nastupi u gradu Geteburg.

Pevač se tim povodom oglasio i rekao da je odmah po dolasku na aerodrom u tom gradu pitan gde je pošao, te da je rekao da ide besplatno kod prijatelja koji slavi godišnjicu restorana, a da 1. novembra nastupa u Malmeu za koji je, kako je istakao, imao ugovor i naveo da su bile plaćene sve dažbine i porezi.

Međutim, njega i članove benda su odvojili i zadržali satima, a nakon ispitivanja su mu saopšili da mu se odbija ulazak u Švedsku i izriču dve godine zabrane ulaska, kako u tu državu, tako i u ostale zemlje šengenske zone.

- Nakon par sati čekanja su me obavestili da me ne žele pustiti da uđem na teritoriju Švedske i da imam 2 godine zabrane ulaska u ceo Šengen. Takođe su mi rekli da računaju i ovaj nastup u Geteburgu kao da ću imati hranu besplatno, i nije im jasno zašto negiram zaradu, a oni zaradom smatraju i hranu i smeštaj - istakao je prvo Koke.

- U daljem tekstu navode kao da sam neki DJ, a ne pevač i na kraju sam shvatio da je problem što nisam imao radnu dozvolu, a pre toga sam imao saznanje da po švedskom zakonu, ako je sve regularno prijavljeno, imam pravo unutar 14 dana raditi bez dozvole, što je u mom slučaju 1 dan - rekao je potom.