Sinoć su tokom emisije „Nominacije“ učesnici birali između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić tada je dala reč Urošu Staniću.

- Peja je bio zapažen jer je bio svoj, a Dudić je d*pelizac, nijednu temu nije komentarisao realno, po potrebi svima p*ši k*rac, što je katastrofa za godine koje ima. Smatram da nije izlečen kockar i da je ovde ušao da vraća drugove. Pretio mi je, govorio da sam greška prirode jer se šminkam. Mozak ti je spržen od droge. Nikada nisam upadao u dugove, a ti si se kockao. Imam stav, m*da, a ti to nemaš. Oblačim se kao žena, ali sam veći muškarac od tebe. Imaš facu pacova, a telo bubašvabe i meni nešto govoriš. Reci direktno da ne gotiviš Enu i da ne podržavaš Pejinu vezu sa njom. Ti si jedan fikus i fićfirić, sve najgore o tebi imam da kažem. Propagiraš mržnju - govorio je Uroš.

- Nemam ništa protiv LGBT populacije i imam prijatelje. Pričaš nešto što ne znaš, ali imam nešto protiv provokatora. Tebe je Bog kaznio, šta ja da pričam - rekao je Miki.

- Katastrofa je da otac dvoje dece govori da je mene Bog kaznio i da udara na moje šminkanje. Ponizio je Enu jer se non stop ograđuje od nje - pričao je Uroš.

- Ako je mom bratu lepo lepo je i meni, ja se u to ne mešam. Ona meni nije snajka, biće kad se uda - dodao je Miki.

Asmin napao Uroša

Podsetimo, Asmin Durdžić i Uroš Stanić već duže vreme imaju razmirice i svađe zbog čega je par puta dolazilo i do žetokih sukoba prilikom kojih je moralo da reaguje i obezbeđenje, a čini se da je to i danas bio slučaj.

Naime, Uroš Stanić je seo na garnituru u dnevnoj sobi kako bi u miru porazgovarao sa Miljanom Kulić. Njihov razgovor bio je uobičajen, bez povišenih tonova, ali se Asmin Durdžić očigledno nije mogao suzdržati.

Asmin je odmah počeo da viče kako je Uroš namerno seo tu "da bi ga provocirao", iako za to nije bilo nikakvih naznaka. Uroš je pokušao da ignoriše situaciju, ali Asmin nije odustajao.

U sledećem trenutku, potpuno izvan kontrole, skočio je ka njemu, nasrćući rukama kao da želi fizički obračun. Miljana je vrisnula, pokušavajući da stane između njih, ali je sve trajalo samo nekoliko sekundi pre nego što je obezbeđenje reagovalo.

