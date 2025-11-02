Saopšteno ko su nominovani u Eliti 9
Stars
NJIH PUBLIKA NE VOLI! Evo ko su nominovani za izbacivanje iz Elite
Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" saopštila je koji takmičari će se boriti za opstanak u najgledanijem rijalitiju u regionu.
Od učesnika ove nedelje u izolaciju ide Miki Dudić, od odabranih su to Luka Vujović i Uroš Stanić, dok je najmanju podršku publike imao Branko Živić.
