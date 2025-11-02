Slušaj vest

Pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, retko se pojavljuje u medijima.

Ipak, ovog puta bila je iskrena i otvoreno govorila o privatnom životu u jednoj emisiji. Najteže joj je ipak palo kada je pominjala svoju pokojnu sestru, iako je o njoj pričala s velikim ponosom.

Foto: Damir Dervišagić

-To mi je velika bol i danas. Otkinuo se deo mene. Kad god je njen rođendan, odem na groblje iako inače ne idem, tada joj ispričam šta ima, sednem i pustim joj neku pesmu pošto je ona pisala i pesme. Jedna od njih je od Zvonka Bogdana "Crne vatre", dođem i pustim joj tu pesmu ili kad sam spremala poslednji album, otišla sam na groblje i pustila joj sve te pesme - priznala je Ekstra Nena

- Bila je iz sveta sporta, ekonomije, književnosti i posle je bila sportski novinar. Uvek me je podržavala i govorila da grizem i radim, jer je u meni videla energiju i želju - ispričala je sa suzama u očima i otkrila šta bi sestri sada rekla da može:

- Da mi treba. Znate kako je lepo kada imate nekoga ko vas podržava... - izustila je jedva Ekstra Nena za Hajp.

Udala se posle osam dana veze

Podsetimo, Pevačica se 2009. udala za dr. Miroljuba Jevtića koji je bio na funkciji zamenika direktora “Železnice Srbije”. Sve je iznenadila kada je priznala da se udala posle svega osam dana poznanstva.

1/8 Vidi galeriju Ekstra Nena nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Damir Dervišagić, Printscreen, Jutarnji program

- Danas smo se upoznali, za sedam dana ponovo videli, a osmog dana rešili smo da se venčamo. I venčali smo se. Ne mogu sad da kažem da mi se dopala njegova kosa ili visina... Ne! Jednostavno sam osetila da je to neko s kim vredi provesti život. Prijatelj mi kaže: "Vi ste k'o latino serija." To je istina. Sad ne brinem ni o čemu. Imam čuvara. Na meni je samo da učestvujem u životu i da budem bolja nego što jesam. Moj muž je na prvom mestu! Ravnopravno razgovaramo o svemu. On jeste doktor nauka iz oblasti saobraćaja i menadžmenta i redovni profesor na Univerzitetu, ali njegova struka meni nije apstraktna. I ja sam, takođe, u akademskoj oblasti - izjavila je tada Nena za „Ilustrovanu politiku“.