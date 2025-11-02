Slušaj vest

Folker Semir Cerić Kokedeportovan je iz Švedske, gde je trebalo da nastupi u gradu Geteburg, a sad se oglasio i poručio da je angažovao tamošnjeg advokata.

- Zaustavili su me i pitali gde idem. Ispričao sam sve, ništa nisam imao da krijem. Rekli su mi da sačekam, i čekao sam tri - četiri sata. Pitali su imam li ugovor, rekao sam da imam, kao i ime organizatora i firmu. Htio sam im pokazati u telefonu, ali su rekli da ne smem dirati telefon. Rekao sam im da mogu odmah nazvati čoveka, ali nisu hteli da ga kontaktiraju. Na kraju su smatrali da ulazim bez dozvole i da sam slagao - rekao je Koke.

Pevač navodi da je zbog svega bio zadržan oko pet sati, a onda vraćen nazad.

- Dobio sam zabranu ulaska od dve godine, ali imam pravo da u roku od 21 dan uložim žalbu. Angažovao sam švedskog advokata koji će to i učiniti u ponedeljak - zaključio je Koke za "Avaz".

1/5 Vidi galeriju Semir Cerić Koke Foto: Printscreen YouTube

"Nisam imao radnu dozvolu..."

Podsetimo, Koke je ranije pričao:

- Nakon par sati čekanja su me obavestili da me ne žele pustiti da uđem na teritoriju Švedske i da imam 2 godine zabrane ulaska u ceo Šengen. Takođe su mi rekli da računaju i ovaj nastup u Geteburgu kao da ću imati hranu besplatno, i nije im jasno zašto negiram zaradu, a oni zaradom smatraju i hranu i smeštaj - istakao je on.

- U daljem tekstu navode kao da sam neki DJ, a ne pevač i na kraju sam shvatio da je problem što nisam imao radnu dozvolu, a pre toga sam imao saznanje da po švedskom zakonu, ako je sve regularno prijavljeno, imam pravo unutar 14 dana raditi bez dozvole, što je u mom slučaju 1 dan - rekao je potom za Klix.ba.

Pogledajte dodatni snimak: