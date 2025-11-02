Slušaj vest

Pevač Slobodan Batjarević Cobe otvoreno je govorio o svom odnosu sa Sašom Popovićem i podršci koju mu je pružio u teškim trenucima karijere. Nakon mnogo godina, Cobe je konačno otkrio šta je za njega Saša, koji je preminuo 1. marta ove godine, značio i šta mu je učinio.

- Kada se pomenu "Zvezde Granda" uvek mi prvo padne na pamet Saša Popović. Mnogo mi je žao, srce me boli zbog njega. Naravno, imamo i lepe uspomene. Rada, Katarina, Dinča, ceo svet smo zajedno proputovali. To su stvarno prelepa sećanja, kad bih ja sam to priuštio sebi? Da idem ja u Las Vegas, Australiju, tu su samo lepe uspomene - rekao je on, pa se osvrnuo na odnos sa Sašom:

- Svašta me je savetovao i dao mi dobar pravac. Dok sam se takmičio u "Zvezdama Granda" plaćao mi je stan tri godine i to nikada neću zaboraviti. To je stvarno prelep gest od njega. Kada me je viđao u emisijama, nije me pitao: "Cobe, imaš li kod sebe para?", nego samo priđe i stavlja mi u džep pare, bio je kao moj otac. Imao sam ja za sebe, ali njega to nije zanimalo, hteo je da on pomogne. Pričao mi je: "Ti se samo nasmej, narod te voli, igraj, đuskaj".

Kako je jednom u intervjuu rekao Cobe, Saša je bio široke ruke prema svima. Tako je pored gore pomenutog hotela i davanja "džeparca" Saša čak tri godine redovno plaćao kiriju za stan.

- Fizički nisam mogao da dođem na sahrani Saše Popovića, jer sam se oporavljao. On je meni tri godine plaćao stan, mnogo mi je pomogao.

Povukao se sa javne scene

Podsetimo, Slobodan Batjarević Cobe učestvovao je 2007. godine u „Zvezdama Granda“ i tom prilikom stekao veliku popularnost.

Nakon učešća, snimio je nekoliko singlova, a onda se povukao iz javnosti. Posvetio se porodičnom životu, a danas živi na relaciji Beograd – Berlin.

- Nigde nije bolje nego tamo gde si rođen i gde si odrastao. Posle korone sin je odlučio da se preseli u Berlin jer ima mnogo prijatelja tamo. Korona je bila samo kap koja je prelila čašu da se odluči na taj korak. Hvala Bogu super mu je tamo, živi srećno, zdrav je i to je najbitnije“, rekao je pevač i dodao:

- Kada sam ja u pitanju živim na relaciji Srbija-Nemačka. Takav način života prati me već dvadeset godina unazad. Ništa se posebno nije promenilo. Deca su mi u Nemačkoj, jedino to je novo, ali je najbitnije da su zadovoljni“, dodao je Cobe.