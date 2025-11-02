Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović održala koncert u Velesu, u Severnoj Makedoniji, pred oko 5.000 obožavalaca u sportskoj dvorani Gemidži.

Tokom nastupa, neko iz publike joj je pružio bugarsku zastavu, kojom se Ceca potom ogrnula zbog ovog poteza publika je počela da zviždi a ona je ostala zbunjena.

Ceca je poručila da je prihvatila zastavu iz publike iz poštovanja prema fanovima, bez namere da uvredi domaćine, a sada je otkriveno, zahvaljujući jednom makedonskom pevaču, i ko je to uradio.

Nikola Stanišić takmičar koji je bio u njenom timu oglasio se na društvenim mrežama i istakao da Ceca to nikad ne bi uradila već da je izmanipulisana:

- Probudio sam se sa jednom namerom, ali dan je krenuo u drugom smeru… Žena koja mi je pomogla da ostvarim svoj san juče u Velesu bila je izmanipulisana od strane njene verne obožavateljke - započeo je, pa dodao:

- Kako i zašto, to je posebno pitanje. Zadatak muzike je da nas sve ujedini, Makedonce, Srbe, Bugare, Grke... Svi smo mi ljudi na ovom svetu. Jedno znam sigurno - Ceca to nikada ne bi uradila namerno. Dok sam se ja radovao na sceni nakon pobede u "Zvezdama Granda", ta ista žena je pevala sa mnom "Balkanski biser" i mahala makedonskom zastavom. Dosta je bilo, ljudi.

Zapevao pred hiljadama ljudi u Skoplju

Podsetimo, nakon što je zasluženo poneo titulu pobednika "Zvezda Granda", Nikola Stanišić održao je pobednički koncert u srcu Skoplja!

Na Trgu Avtokomanda, pred nekoliko hiljada ljudi ovaj spektakl nije bio samo još jedan nastup, bio je to istinski praznik muzike i emocija, a mladi Nikola, kome je mentorka bila Svetlana Ceca Ražnatović, pokazao je zašto je upravo on poneo titulu pobednika najpopularnijeg takmičenja!

Na bini mu se pridružilo i nekoliko kolega iz takmičenja, nekadašnji konkurenti, a danas pravi saborci i prijatelji, što je ceo događaj učinilo još posebnijim - Iva Jokanović, Zoran Ružić Ferrari, Anđela Arman, Ahmed Sejfić i Mate Milićević.

- Presrećan sam. Zahvalan sam svima koji su uz mene od prvog dana, zahvalan sam publici, porodici, mentoru, kolegama... Ovaj trenutak ne bih menjao ni za šta. Ponosan sam na sve što smo zajedno prošli i jedva čekam vreme koje dolazi. Ovo je tek početak - izjavio je vidno emotivni Nikola nakon nastupa.

Oglasila se Ceca

Podsetimo, Svetlana Ceca Ražnatović imala je incident sa zastavom tokom trajanja svog koncerta u Velesu, u Severnoj Makedoniji. Naime, ona je u jednom trenutku ogrnula bugarsku zastavu zbog čega je publika negodovala zvižducima.

Pevačica se oglasila povodom incidenta i otvorila dušu

„Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio - to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca koja je u Velesu, kako kaže, održala ceo koncert u trajanju od dva sata.