Slušaj vest

Miljana Kulić nakon emisije "Nominacije" žestoko je zaratila sa Draganom Stojančević. Kulićeva je udarila na njenu vezu sa Jovanom Tomić Matorom i napala je da je lažna u tom odnosu.

- Ako odem odem, mene boli k*rac, a ja ne padam u depresiju kad me ništa ne pitaju - govorila je Dragana.

 - Da li ti misliš da ljudi ne prepoznaju napolju šta je fejk? - pitala je Miljana.

Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram

Dragana tvrdi da je Miljana štrokava

- Mene i dalje zanima onaj tvoj žuti peškir - rekla je Dragana.

- Da, baš biršem d*pe peškirima, pa to je izmišljeno i ponavljate jedno te isto - nastavila je Kulićeva.

Ne propustiteRijalitiMILJANA JE ZAIGRALA PRLJAVO SAMO ZA NJU! Zamešala kukovima kao nikad do sad: Napravila HAOS! (VIDEO)
aps.jpg
Stars"CILJ JE DISKVALIFIKACIJA ASMINA DURDŽIĆA" Učesnica Elite otkrila podli plan dvoje cimera: Evo o čemu se radi
Asmin i Kačavenda svađa
Stars"PLAKAĆU I PAŠĆU U DEPRESIJU" Asmin se prestravio od Stanijinog ulaska, otkrio nepoznate šok detalje iz odnosa sa starletom
Asmin ostavio Staniju
RijalitiMILJANA KULIĆ NAPRAVILA KARAMBOL U ELITI! Obezbeđenje hitno reagovalo, pale jezive pretnje i uvrede od ovog muškarca: Cimeri na nogama!
Miljana Kulić napravila karambol

 Pogledajte dodatni snimak:

"VESNA KUVA, A JA IDEM NA PIJACU SVAKOG VIKENDA!" Marić otkrio podelu kućnih poslova i zbog čega je supruga posebna: Nisam hteo da se brukam pred njom! Izvor: Kurir televizija