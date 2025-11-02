Dragana tvrdi da je Miljana štrokava nakon što ju je Kulićeva optužila za fejk odnos
GORI BELA KUĆA! Miljana Kulić napala Matorinu devojku, optužila je za fejk odnos, a onda dobila povratni udarac za pamćenje
Miljana Kulić nakon emisije "Nominacije" žestoko je zaratila sa Draganom Stojančević. Kulićeva je udarila na njenu vezu sa Jovanom Tomić Matorom i napala je da je lažna u tom odnosu.
- Ako odem odem, mene boli k*rac, a ja ne padam u depresiju kad me ništa ne pitaju - govorila je Dragana.
- Da li ti misliš da ljudi ne prepoznaju napolju šta je fejk? - pitala je Miljana.
Dragana tvrdi da je Miljana štrokava
- Mene i dalje zanima onaj tvoj žuti peškir - rekla je Dragana.
- Da, baš biršem d*pe peškirima, pa to je izmišljeno i ponavljate jedno te isto - nastavila je Kulićeva.
