Miljana Kulić nakon emisije "Nominacije" žestoko je zaratila sa Draganom Stojančević. Kulićeva je udarila na njenu vezu sa Jovanom Tomić Matorom i napala je da je lažna u tom odnosu.

- Ako odem odem, mene boli k*rac, a ja ne padam u depresiju kad me ništa ne pitaju - govorila je Dragana.

- Da li ti misliš da ljudi ne prepoznaju napolju šta je fejk? - pitala je Miljana.

1/8 Vidi galeriju Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram

Dragana tvrdi da je Miljana štrokava

- Mene i dalje zanima onaj tvoj žuti peškir - rekla je Dragana.

- Da, baš biršem d*pe peškirima, pa to je izmišljeno i ponavljate jedno te isto - nastavila je Kulićeva.

